O livro do Governador é mais grave do que se pensa

Na semana passada escrevi aqui sobre as reações ao livro escrito pelo jornalista Luís Rosa sobre os 10 anos de Carlos Costa como Governador do Banco de Portugal. Nessa altura ainda ia a meio da leitura mas já tinha ficado com a ideia que o mais grave do relatado não era bem a pressão do primeiro-ministro António Costa relativamente a Isabel dos Santos. Aliás, esse é um dos momentos menos graves relatados pelo ex-Governador no que diz respeito à atuação do Governo e em particular do Primeiro-Ministro.

Provavelmente a estratégia de comunicação de São Bento optou pela vitimização nessa passagem para não se falar tanto de actos bem mais graves que cometeu, um atentado contra o interesse nacional apenas para justificar uma estratégia política que decorria da campanha eleitoral que acabava de ocorrer.

Veja-se o exemplo da carta que António Costa secretamente escreveu aos Presidentes do BCE, do Mecanismo Europeu de Supervisão e ao então Presidente da Comissão Europeia dizendo que não tinha existido uma “saída limpa” do programa de Assistência Financeira e que várias instituições do sistema financeiro estavam muito pior do que se supunha. Ora a reação foi imediatamente danosa para os bancos portugueses já que o BCE lhes impôs “reservas” muito maiores do que a outros bancos em toda a Europa eram obrigados a fazer.

As constantes violações, ou tentativas de condicionamento do papel de regulador do Banco Central são uma constante nos mandatos de Mário Centeno e João Leão, liderados pelo ainda Primeiro-Ministro. A quantidade de relatos proferidos por Carlos Costa relativamente ao comportamento do Governo em relação tanto ao caso BES, à venda do Novo Banco e as mentiras conscientes que foram ditas no conferência de imprensa de António Costa e Centeno, o caso BANIF onde propositadamente ou as acções do Governo ou as suas fugas levaram à sua resolução, são assustadoras. Já para não falar do regresso do comportamento de um governo que quer interferir na economia e participar nas decisões das grandes empresas.

Se António Costa se comporta assim com um Regulador tão forte, com respaldo europeu, com uma história e uma estrutura quase à prova de bala, nem imagino o comportamento em relação aos restantes reguladores que não têm nem um décimo da experiência e dos meios do Banco de Portugal. São situações como esta que minam o nosso crescimento, que fragilizam a qualidade e afirmação das nossas instituições e que de alguma forma limitam a livre concorrência.