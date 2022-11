Benfica é alegria

Obviamente que o futebol não é o tema desta coluna no Expresso, mas é impossível resistir mais a escrever sobre o Benfica e o incrível momento que está a atravessar. Mas se é com entusiasmo que qualquer adepto aplaude, salta e grita com os golos dos jogadores não é de menosprezar o sentimento de alegria que invade as casas e as conversas dos benfiquistas. Se o futebol é muitas vezes razão de conflito, de discussão e de muitos problemas ou desavenças, a verdade é que muitas vezes é o desporto, e o futebol em particular, que traz alegria, felicidade e momentos de verdadeira descompressão a muita gente.

Ricos, pobres ou remediados festejam da mesma forma, saltam com a mesma força e gritam com os mesmos decibéis. Se o futebol é por vezes causa de separação, irritação ou conflito, também é o futebol que aproxima, que faz pontes que nos faz ter algo em comum com um desconhecido, um adversário ou um rival. Demasiadas vezes em tempos de aflição, doença ou necessidade é a alegria do futebol que permite momentos de felicidade a essas pessoas.

O desporto e o futebol são atividades que projetam e definem ídolos que são exemplos para milhões de pessoas por todo o mundo e isso faz com que a sua conduta, a sua postura o ética de trabalho tenham influência na vida de muitas pessoas. É por essa razão que à frente dos principais clubes ou pelo menos os que se pronunciam em seu nome devam estar pessoas de alta dignidade já que, além da sua missão, têm uma tremenda responsabilidade nas declarações que fazem.

Roger Smith tem sido um exemplo dessa forma de estar que dignifica o futebol, contagia a sociedade e triplica o respeito que temos pelo seu trabalho. Diga-se em abono da verdade que Ruben Amorim tem tido uma postura e um discurso ao mesmo nível e isso traz outro tipo de cultura ao nosso futebol. Com seis milhões de adeptos em Portugal, o sucesso deste Benfica tem provocado uma verdadeira onda de alegria, e algum deslumbramento, a milhões de portugueses que apoiam o glorioso.

Atualmente o Benfica é um clube feliz e faz feliz milhões de portugueses, numa altura em que qualidade de vida de muita gente está ameaçada.