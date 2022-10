Alertas e ambiguidades orçamentais

Cá estamos em mais uma discussão orçamental onde repetimos tanto os erros como as ambiguidades, como caímos sempre nas mesmas esparrelas. O cúmulo da discussão é a “necessidade de reduzir a dívida” em plena recessão quando na bonança o Governo fez crer o contrário. Curioso é que muitos dos que seguem hoje essa cartilha de Fernando Medina são precisamente os mesmos que em pleno crescimento de 2016 e 2018 defendiam precisamente o contrário. Diziam que com o crescimento da economia era corretíssimo distribuir mais rendimentos e que consolidar contas ou reduzir dívida era o caminho errado.

Ora, o que muitos defenderam, por certo mais responsáveis, é que após a saída da troika e os primeiros anos de crescimento, era necessário aproveitar o momento de crescimento da economia europeia, aproveitar a proteção “divina” do programa de compras de dívida do BCE para preparar o país e fazer as reformas que nos permitissem enfrentar qualquer outra crise em melhores condições, com menos dívida e com mais robustez. Não fizemos nada disso, adiámos reformas, gozámos as receitas do crescimento distribuindo mais, alimentando o “bicho” e sobrecarregando a despesa. O primeiro “diabo” chegou com a pandemia e o seguinte é a inflação. Diga-se em abono da verdade que nenhum é culpa deste ou daquele governo, já a situação em que nos encontramos para encarar cada uma destas crises já não é bem assim. António Costa e o PS fizeram quase todos os fretes ao BE e ao PCP, mas agora que estamos perante mais uma nova crise económica é que vamos reduzir dívida quando teria sido mais avisado ter feito o trabalho de casa.

Por outro lado, importa esclarecer que a consolidação orçamental que se segue, e que não é criticável, não tem propriamente grande mérito do Governo nem de Fernando Medina, e muito menos espelha uma justa consolidação. Os resultados do défice e da dívida devem-se praticamente à inflação. O aumento da receita de impostos a reboque do aumento dos preços diminui o défice, e o aumento dos preços (i.e. deflator do PIB) aumenta o PIB. Ou seja, quando a inflação diminui, o numerador aumenta o denominador no rácio divida/PIB. Isto é uma consequência da inflação e não de qualquer política orçamental como é “vendido”. Enquanto isso o Governo deixa os portugueses a sofrer com a dor do aumento do custo de vida.

Mas já que falamos de Orçamento, é bom lembrar um texto que aqui (Expresso | A importância das instituições e o Orçamento) escrevi há uns meses como alerta para acompanhar a discussão do Orçamento do Estado para 2023, pois de nada serve discutir o próximo orçamento tendo como comparação o anterior (OE2022) se o nível de execução for baixo como tem sido habitual. Que sentido faz prometer investir mais 5% ou 10% do que o orçamentado no ano anterior se deixámos 20% ou 30% por executar /gastar /investir. Ou seja, esta discussão leva a um debate sem sentido porque estamos a comparar dados prometidos com promessas falhadas e nem sequer se fez o devido debate sobre execução orçamental que está vertida no documento chamado “Conta Geral do Estado”. Talvez uma boa reforma do regimento do Parlamento seria obrigar a um debate alargado anual sobre este documento. Fica a sugestão.