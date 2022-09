A Rainha da decência e a tradição do Deputado refém

A vida de Isabel II não dava só um filme, deu sim vários, muitas séries, muitos livros e continuará a dar por muitos e bons anos. Através da sua vida é possível perceber quase todos os momentos relevantes dos séculos XX e XXI. E o seu sentido de humor só tem paralelo nas diversas tradições inglesas como a do “held hostage” que abaixo transcrevo.

Se fosse possível resumir a imagem pública da Rainha Isabel II numa só palavra eu diria: decência. Apesar do seu longuíssimo reinado de 70 anos, a Rainha britânica construiu uma imagem ímpar, não apenas junto dos seus súbditos, mas em todos os cantos do planeta. Apesar de todos os problemas pessoais, familiares e políticos com que se deparou, Isabel II transmitiu sempre uma imagem e uma postura de enorme simpatia, seriedade e sobretudo uma grande decência. É notável, e provavelmente irrepetível, a forma como praticamente todos os países, todos os noticiários e provavelmente quase todas as conversas entre amigos dos últimos dias se focaram na morte da Rainha e na sua sucessão por Carlos III. Num mundo cada vez mais Republicano, a monarquia inglesa tem sido para muitos uma espécie de “Museu” vivo da realidade que muitos de nós já não conhecemos.

Curiosamente ou não, apesar de toda a tradição e importância dos nobres e das famílias reais, quer no Reino Unido quer em Espanha, tal como na Bélgica ou na Suécia, continuam a ser os órgãos políticos escolhidos pelo povo a tomar as mais importantes decisões.

Note-se que a sucessão e subida ao trono do Rei Carlos III só se torna efetiva após a aprovação do Parlamento britânico. Num tempo em que surgem cada vez mais dúvidas sobre as monarquias é notável verificar que estas se adaptaram à evolução democrática e passaram do poder absoluto para o escrutínio e dependência parlamentar.

Mas esta relação entre o Parlamento inglês e a família real tem as suas peculiaridades que a distinguem das demais. Entre elas está a incrível tradição do “held hostage” que tem passado bastante despercebida dos média nacionais. Esta tradição tem origem no séc. XVII quando o Rei Carlos I foi condenado à morte e executado por traição. Desde então, sempre que o Monarca ou um seu representante se desloca às Houses of Parliament, um membro do Parlamento britânico é escolhido e enviado para o Palácio Real para garantir a “safe return” do Rei ou Rainha. Esse Deputado não pode sair até que o discurso real termine. A tradição é levada a sério se bem que nos tempos mais recentes o “escolhido” pode “beber chá, um gin” e assistir com os restantes membros seniores do Palácio ao discurso que está a ser proferido no Parlamento. Para saber mais sobre esta incrível tradição que parece saída de um episódio dos Monty Python consultem este site Why does The Queen take an MP hostage when she visits the Palace of Westminster? – Royal Central ou o site do próprio Parlamento inglês em State Opening: Elements unseen by the public - UK Parliament. O “Insider” publicou também este conjunto de testemunhos sobre o assunto: Palace Took MP Hostage When Prince Charles Entered Parliament.