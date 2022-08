Impedir o Governo de fazer do PT2030 a “bazuca” de propaganda das legislativas

A aprovação do Acordo de Parceria com a União Europeia, o contrato que define as áreas e envelopes financeiros de aplicação do próximo PT2030, é provavelmente umas das decisões mais estratégicas que Portugal tem nas suas mãos. É aí que ficarão definidas as linhas mestras da utilização dos cerca de 24 mil milhões que nos cabem no Quadro Financeiro Plurianual da UE de 2021 a 2027. Num país que tem 85% do seu investimento público proveniente de fundos europeus, este Acordo é TUDO para as futuras governações do país. Não se percebe por isso a insistência do Governo liderado por António Costa em apressar a aprovação deste acordo com a UE quando foi tão lento a definir outras tantas coisas.

Em termos históricos é importante recordar que a negociação do PT2020 foi feita pelo Governo PSD-CDS liderado por Pedro Passos Coelho. Apesar de ainda terem vários anos de governação pela frente, o ministro do Desenvolvimento Regional, Miguel Poiares Maduro e o seu Secretário de Estado Manuel Castro Almeida, além ouvir os habituais parceiros sociais, autarcas, entre outros, fizeram questão de obter a concordância do Partido Socialista. Então, António José Seguro escolheu Eurico Brilhante Dias (atual secretário de Estado da Internacionalização) e Manuel Caldeira Cabral (ex-ministro da Economia) para negociadores em nome do PS e a versão levada a Bruxelas tinha o beneplácito dos dois principais partidos em Portugal.

Ora, nada justifica esta súbita pressa do Governo em fechar o Acordo de Pareceria, senão vejamos: a) estamos a dois meses de eleições legislativas com um desfecho completamente em aberto; b) não há sequer um prazo europeu que nos coloque sob pressão para apresentar o documento a Bruxelas quando apenas a Grécia ainda aprovou o seu; c) se há excecionalidade em matéria de prazos europeus para entrega do OE2022, então também haverá flexibilidade suficiente da UE para esperar para negociar as prioridades do Acordo de Parceria com o futuro Governo de Portugal; d) Portugal ainda tem cerca de 9 mil milhões de euros do PT2020 para executar além da quase totalidade da “Bazuca”.

A única justificação que encontro para toda esta súbita pressa é o aproveitamento político e eleitoral que António Costa e o Partido Socialista se preparam para fazer com as verbas do PT2030 como já fizeram na campanha autárquica com o PRR. Nelson de Sousa já veio dizer que não pretende “assinar” o acordo, mas conhecendo as práticas pouco transparentes do Governo de António Costa basta-lhes ter “um papel” entregue em Bruxelas para servir de arma de campanha eleitoral prometendo tudo a todos.

Espero sinceramente que uma decisão estratégica como esta não seja posta em causa por critérios eleitoralistas que podem condicionar as opções de crescimento do país no futuro, caminho esse que deverá assentar em grande parte nas oportunidades que os 24 mil milhões de euros do PT2030 nos podem permitir.