Disputa entre PCP e BE para não aprovar o OE2022 que um irá viabilizar

O conflito sobre a aprovação do OE2022 entre o PCP e BE e o Governo PS não é sobre quem o aprova ou o viabiliza, é sim sobre qual dos dois partidos da extrema-esquerda não o aprova, pois, ambos sabem que o têm de viabilizar. Ambos já sabem o ónus político de o viabilizarem e as vantagens de terem três ou quatro medidas que podem impor. Mas tanto o PS como o PCP e o BE têm a plena consciência que este é o OE mais à esquerda dos últimos seis anos como também sabem que este é o pior período para qualquer um dos três partidos ir a votos.

Tanto o BE como o PCP tiveram péssimos resultados autárquicos. O PCP perdeu autarquias estratégicas como Loures, e o do BE só não parece pior porque já era demasiado mau. Ambos os partidos, tal como o PS, sabem que podem beneficiar de mais tempo até às próximas legislativas para recuperarem eleitorado.

Por seu lado, o Partido Socialista tem a perfeita consciência que está em declínio face às recentes vitórias do PSD e percebe que a “bazuca” e todo o investimento público que está previsto irá permitir é o instrumento perfeito para recuperar a confiança dos portugueses.

Perante este cenário e perante o histórico dos últimos anos, é impossível acreditar que BE, PCP e PS venham a criar mais um simulacro de uma crise política. A lenda do Pedro e do Lobo estará bem viva na memoria dos portugueses e todos sabem que um cenário de eleições antecipadas iria prejudicar não só o país, pelos atrasos que isso provocaria em determinados investimentos públicos como na concretização de outros privados, mas que teria consequências desastrosas para a credibilidade quer do BE, como do PCP ou do Partido Socialista.

Aliás, se António Costa sentisse que não conseguiria encontrar aliados à esquerda jamais teria fechado a porta a entendimentos com o PSD como o fez ao afirmar, arrogantemente, “No dia em que a sua subsistência depender do PSD, este Governo acabou”.

Por outro lado, tendo em conta o que aconteceu em OE´s anteriores e a forma como os Governos da Geringonça desrespeitam o que é aprovado nas versões finais dos Orçamentos pela Assembleia da República, não será nada difícil encontrar um entendimento entre dois destes partidos de modo a satisfazer as suas agendas e a garantir mais um ano de sobrevivência.

O que PCP e BE tentam a todo o custo é evitar pagar o preço dos erros e omissões de António Costa e dos seu ministros, mas, face ao passado recente, temem ser ainda mais prejudicados por darem o seu aval ao OE2022. Portanto, a luta não é entre BE e PCP com o PS. É uma luta de bluff entre PCP e BE para ver qual dos quais se “safa” de safar o Governo de António Costa.

Uma coisa é certa, é na altura de maior dificuldade da economia e dos portugueses, com os preços a subir em todo o lado, que os partidos da esquerda parlamentar mais tentam sacudir as suas responsabilidades. Mas isso não nos surpreende.

O jogo e o teatro seguem dentro de momentos e dia 27 lá teremos uma qualquer coligação do PS com a extrema-esquerda ou o PAN ou com as deputadas não inscritas a viabilizar o OE2022. Se os Verdes tivessem 3 deputados o assunto já estava resolvido, mas como só têm dois não são suficientes para uma coligação apenas com o PAN e as duas NISC. Só ficando a faltar um será que o Governo vai tentar novamente convencer o Chega a viabilizar um OE como fez no ano passado quando em plena discussão em plenário tentou o voto de André Ventura para garantir o financiamento do Novo Banco através do Fundo de Resolução? Depois de ver o PCP e fazer coligações com o Chega em algumas autarquias já nada me surpreende.