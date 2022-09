Um PRR, uma cigarra portuguesa e algumas formigas

A aprovação da bazuca europeia tinha como principal objetivo produzir um impacto, um choque na economia dos Estados Membros que permitisse de alguma forma reanimar o crescimento económico após a crise da covid-19. O impacto no PIB nacional de cada Plano de Recuperação e Resiliência foi calculado em função do mix de opções feitas por cada país. Apesar de enorme volume de dinheiro que virá para Portugal e dos problemas que poderá resolver, a verdade é que poderia “valer” muito mais.

O próprio governo português estima um impacto no PIB de 3.5%. Praticamente pouco mais do que o valor que receberemos de Bruxelas. Significa isto que não criamos qualquer valor com as verbas que receberemos, ao contrário de outros países, como a Grécia, que conseguirá gerar impactos muito superiores na sua economia. Exige-se mais ao Governo português, pois de outra forma estaremos a desperdiçar uma oportunidade e em vez de investir estaremos a apenas a gastar os euros europeus.

O PRR não pode servir apenas para compensar o desinvestimento público dos Governos de António Costa nem para algumas benesses eleitorais. Pede-se mais. Como habitualmente o Governo socialista nivela por baixo, reduzindo expectativas, mas quando assim é acaba por reduzir a ambição do país. Se a coisa até correr ligeiramente acima das expectativas criadas fazem um festim. Mas o problema não é esse, o problema é a falta de capacidade em gerar riqueza, em aproveitar devidamente esta “bênção” europeia.

De acordo com o Programa de Estabilidade e Crescimento apresentado pelo Governo cada euro de investimento via PRR deverá ter um efeito multiplicador de 1,4 euros durante os primeiros 5 anos. De acordo com este cenário do Governo, o PIB de 2025 deverá situar-se 3,5% acima do que estaria face ao cenário sem PRR. Já o Banco de Portugal é menos otimista e prevê um impacto de apenas de 1,1% a 2% até 2026. Por seu lado, a Comissão Europeia, também menos otimista do que o Governo, estima um impacto entre 1,5% e os 2,4% no PIB.

As fragilidades do PRR português ficam evidenciadas quando comparadas com os outros Estados Membros e em particular com aqueles com quem temos mais proximidade ou semelhanças. A título de exemplo, os peritos da Comissão verificaram que o mix de medidas escolhidos pelo Governo de António Costa causa um impacto na economia menor do que o caso de Espanha (1,8% a 2,5%) ou sobretudo da Grécia onde se prevê um impacto de 2,5% a 3,4% no PIB grego. Ou seja, com os mesmos instrumentos europeus, Grécia e Espanha aproveitam melhor as verbas para reestruturar as suas economias e aumentar o seu crescimento.

A pedido do Expresso, a Deloitte estudou o PRR de Portugal, Espanha, Grécia, Itália e França, e o resultado confirma os alertas que o PSD tem feito deste o início desta discussão. Enquanto Portugal reserva para o nosso sector privado/empresas menos de 10%, Espanha destaca 20% para as suas empresas e França aloca 44% ao sector privado, já Itália, que tem o maior bolo de investimento garante 36% do seu PRR às suas empresas. Quanto à Grécia, a cujo PRR já chamam “míssil” quando comparado com a bazuca portuguesa, os primeiros cálculos feitos pelo Nobel da Economia Christopher Pissarides prevê um crescimento de 7 a 18% até 2026 e quadruplicar a criação e empregos quando comparado com Portugal. Ver fact check do Observador em https://observador.pt/factchecks/fact-check-grecia-espera-criar-quatro-vezes-mais-emprego-que-portugal-com-ajuda-da-bazuca-europeia/)

Para comparar os vários PRR´s dos diferentes Estados Membros recomendo a leitura deste estudo da Brugel que compara as diferentes componentes e o mix de opções de cada país para cumprir as diretrizes do Next Generation EU.

Com o PRR e com os restantes instrumentos europeus colocados à disposição de Portugal, o Governo tem obrigação de fazer muito mais e melhor. Essa é a exigência que nos compete colocar e exigir. Como de alguma forma dizia a moral da fábula da cigarra e da formiga, é preciso trabalhar para obter resultados e não ficar apenas à espera de colher os frutos ou os milhões que os outros nos dão ou que caem da árvore.