PRR, a panaceia socialista

A assunção pela Esquerda da governação em Portugal voltou a trazer para a primeira linha a gestão de expectativas face ao realismo que costuma caracterizar, seja por necessidade ou convicção, as governações mais à direita. Depois de seis anos de ilusões socialistas onde, apesar do crescimento económico recuperado ainda durante a governação PSD/CDS, o investimento público ficou sempre abaixo das expectativas apesar dos constantes anúncios e promessas, os mecanismos europeus de resposta à crise provocada pela covid-19 vieram dar mais uma oportunidade a António Costa para fazer tudo o que deixou por fazer desde 2015.

Mesmo a tempo das eleições autárquicas, o PRR tem sido o alfa e ómega do Partido Socialista e em particular dos seus membros do Governo e dos seus candidatos a autarcas. O PRR é a solução para todos os males, é uma verdadeira panaceia socialista. Seja para a habitação, seja para o ambiente, para a economia ou para as escolas, o PRR só não é solução para a incompetência e para a falta de responsabilidade do Governo de António Costa. O descaramento é tal que já tivemos até um candidato socialista – fora os outros que o farão sem ser na televisão – a dizer que por ser próximo do Governo, por ser amigo, poderá obter mais fundos para a sua terra. Isto é crime.

Usar o PRR como solução para tudo é uma irresponsabilidade quando o principal objetivo deste instrumento europeu era ajudar os países a recuperar da crise económica e a fortalecer a resiliência dos seus sistemas de saúde promovendo a digitalização e o combate às alterações climáticas. Ao fazer do PRR a máquina de despejar dinheiro sobre os problemas, o Governo não está a criar condições para o país crescer mais e melhor, mas pode estar sim a agravar o problema. Como qualquer panaceia, no caso do PRR só pode fazer mal porque não só agrava as doenças crónicas do país como não evita novos tratamentos mais agressivos. Aliás, esta solução de António Costa só será nova para os mais distraídos, pois, já entre 2008 e 2011, o Governo socialista também gastou à fartazana como forma de estimular a economia incentivando o consumo. O resultado é sobejamente conhecido por todos.

Para António Costa e para o Partido Socialista, o PRR só tem dois objetivos: 1) disfarçar seis anos de promessas não cumpridas e de investimentos adiados; e 2) garantir e prolongar o poder do Partido Socialista. A modernização e as reformas do país jamais serão uma prioridade para a esquerda que nos governa e isso fica ainda mais evidente pela forma como o investimento previsto pelo PRR está distribuído.