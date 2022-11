Política de habitação metropolitana (por um leigo na matéria)

Qualquer cidadão que procure casa em Lisboa, seja para arrendamento ou aquisição, depara-se com preços inalcançáveis mesmo para pessoas com rendimentos médios ou elevados face à média nacional. Um T2 (sem luxos) facilmente custa 1200 euros de renda e a sua aquisição andará por volta dos 300/350 mil euros. Isto significa, na melhor das hipóteses, que mesmo que se consiga um crédito a 80% do valor final, são necessários os restantes 20% em capitais próprios e um valor altíssimo para o IMT + imposto de selo (18.840,68 € para uma casa de 350 mil euros). Ou seja, quem quiser comprar uma casa em Lisboa dentro destes valores precisa pelo menos de 70 mil euros para entrada e mais cerca de 20 mil para impostos. 90 mil euros para a generalidade dos casais jovens, sem heranças ou ajuda dos pais, é muito difícil.

O caminho imediato de qualquer cidadão nesta situação é começar a procurar habitação nos concelhos limítrofes de Lisboa, com boas acessibilidades e onde os preços são muito mais baixos. Obviamente que não me refiro a Cascais, Sintra ou Oeiras, mas sim a Loures, Amadora, Vila Franca de Xira, Odivelas, Alenquer, Torres Vedras, Arruda dos Vinhos, Almada, entre outros. Os preços do arrendamento e da aquisição baixam brutalmente à medida que nos afastamos da capital e isso acaba por ser a solução para muitas famílias. Se é assim para o comum dos mortais porque não deveria ser assim para as políticas públicas de habitação?

É por isto me faz confusão que se fale tanto em políticas intermunicipais ou de áreas metropolitanas para a recolha de resíduos ou transportes públicos, mas que o mesmo não aconteça em matéria de habitação que é provavelmente o maior problema que cidadãos que trabalham nas áreas urbanas enfrentam nos dias de hoje.

Será por preconceito, receio ou falta de planeamento regional ou de visão que a política de habitação não seja também gerida ao nível regional? Quer no que diz respeito à habitação municipal (como agora se chama à habitação pública ou social), na habitação para rendas acessíveis ou na construção a custos controlados, e sendo este um investimento com dinheiro do Estado central e obviamente através de fundos comunitários, não faz sentido que cada concelho tenha a sua política individual. Por exemplo, numa breve pesquisa encontrei o exemplo da Comunidade de Madrid que tem um plano de construção de 26 mil casas de arrendamento acessível em 27 municípios nos arredores da capital e não no centro.

Provavelmente, pelo mesmo preço de construção em Lisboa, construir-se-iam o triplo das habitações públicas ou a custos controlados em freguesias e concelhos que ficam a 30 minutos da capital e que podem ser bem servidas de transportes públicos ou vias rápidas. Provavelmente, pelo preço da reabilitação de uma casa em Lisboa seria possível (re)construir 5 ou 6 em freguesias do concelho de Loures.

Sem esquecer que este tipo de políticas públicas só faz sentido se a elas se associarem, além dos transportes públicos, parques de estacionamento dissuasores quer em Lisboa (algo que Fernando Medina prometeu e não fez durante este mandato) quer nos restantes municípios da área metropolitana, pois não faz sentido o esforço ser apenas de uma autarquia.

Mas não, o que temos é uma verdadeira competição entre o atual Presidente da Câmara de Lisboa e o ministro das Infraestruturas e Habitação que querem meter mais umas centenas de milhares de habitantes dentro de Lisboa. É como diz o povo “meter o Rossio na rua da betesga”.

O processo especulativo a que estão sujeitos os habitantes de Lisboa é responsabilidade da política socialista para a habitação, ou da falta dela. Não se pode continuar a insistir numa estratégia de habitação que falhou ao longo dos últimos 6 anos e cuja única justificação parece ser ter umas casinhas prontas a tempo das eleições autárquicas.

Política Metropolitana de Habitação

O que precisamos é de uma Política Metropolitana de Habitação e isso sim justifica uma baixa dos preços dos transportes na área metropolitana. Se o cidadão comum procura casas na periferia por serem mais baratas, porque não se pode fazer o mesmo com a habitação social ou a custos controlados? Se sendo mais barato se pode dar uma resposta melhor a mais pessoas que não a têm e que procuram habitação condigna? A falta de planeamento estratégico ao nível da habitação, associada à inexistência de uma liderança e de uma política de coordenação nos principais centros urbanos, tem levado a muitos disparates e à perda de muitas oportunidades. Se a região de Lisboa precisa de habitação para mais de um milhão de pessoas, essa resposta só faz sentido ser distribuída pela respetiva área metropolitana, pois hoje os principais problemas das cidades não podem ter uma resposta que não seja coordenada com o restante território limítrofe.

Um Governo responsável e mais preocupado com a habitação do que com as eleições autárquicas imporia uma política metropolitana de habitação como contrapartida para o seu financiamento através do Plano de Recuperação e Resiliência.