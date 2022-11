Inovação: quando as políticas públicas nos fazem regredir

É apenas mais um exemplo, mas o Relatório Europeu sobre os países inovadores destacado ontem pelo "Público" confirma o que muitos temíamos, Portugal cai sete lugares no ranking dos países líderes em termos de inovação e é a primeira vez desde 2014 - em pleno resgate e após o período mais duro de austeridade e reformas - que o nosso país regride. As razões são muitas e a COVID19 não explica nenhuma delas já que estes dados são resultado de uma pesquisa pré-pandemia.

Curiosamente ou não, os últimos anos têm-nos sido vendidos como o período de mais forte investimento em ciência e inovação, mas pelos vistos os resultados são bastante negativos. Das duas uma, ou os anúncios não eram reais ou as políticas públicas estão erradas e têm precisamente o efeito contrário. Isto é incompetência.

Os novos indicadores deste scoreboard revelam as fragilidades de Portugal. Neste capítulo destaco o investimento médio em inovação por pessoas empregadas e o emprego em empresas inovadoras (ficamos a 64% da média). Talvez isso se explique pelo facto de antes se medir sobre as grandes empresas na inovação (sobretudo a PT e alguns bancos como o BCP), mas agora passou a contar a economia mais habitual. Basta ver o indicador “knowledge intensive services export” onde em 2014 tínhamos 52% face à média europeia e agora ficamos pelos 37%. Ou seja, caímos bastante no que exportamos com grande inovação.

Ainda do lado negativo destaque para três indicadores relacionados com o ambiente onde, apesar de toda a propaganda do “primeiro país da Europa a subscrever os compromissos do clima” o desastre é completo, em particular no indicador “air emissions by fine particulate matter” onde ficamos a zero.

Do lado positivo, evoluímos sobretudo naquilo que é do sector público, como o número de doutorados e de investigadores estrangeiros ou o apoio público à inovação nas pequenas e médias empresas.

Na verdade, a primeira conclusão é que melhorámos sobretudo no que é público, mas piorámos no sector privado. Se houve mais investimento público em ambos os sectores (público e privado) como se explica que estamos pior? A ilação a tirar é que as opções de políticas públicas em inovação tiveram o efeito contrário, logo só podem estar erradas. A este nível seria também interessante verificar num próximo texto as opções e rentabilidades de alguns instrumentos públicos de apoio às startups como por exemplo a Portugal Ventures ou a PME Investimentos sem esquecer as prioridades da Fundação para a Ciência e Tecnologia.

Mas o próprio ambiente político empresarial pode ter contribuído para tudo isto. Durante o período de recuperação e do resgate a Portugal quer as empresas quer o Governo de então perceberam que era necessário um esforço maior para aumentar as exportações e criar um contexto mais favorável ao investimento, nacional e estrangeiro, sem esquecer a necessidade de maior transferência de conhecimento da investigação para as empresas. Quer pela iniciativa dos empresários quer pelos estímulos dados pelo Governo, esse caminho foi feito e em pouco tempo Portugal assumiu o título de “meca” das startups na Europa cujo “apogeu” foi mesmo a vinda para Portugal de muitos jovens investidores e sobretudo da Websummit (que entretanto parece que se manteve apenas pelo brutal subsídio público da CML e do Governo). No período da crise criou-se um clima propício ao investimento e acabou-se com os apoios e cumplicidades às empresas que viviam à sombra do poder político. Parecendo que não, isso teve um grande significado pois, durante alguns anos, deixou de haver filhos e enteados, deixou-se de financiar empresas que não eram viáveis, e os empresários voltaram a sentir-se apoiados e reconhecidos. Tudo isso parece estar a voltar atrás e isso explica todos os receios que temos com o PRR.

Essa estratégia de valorizar a inovação, as marcas portuguesas e a transferência de conhecimento para as empresas deram os seus resultados. Ser empreendedor deixou de ser um conceito ultraliberal e passou até a ser motivo de orgulho e distinção na comunidade. Grande parte desse esforço veio mesmo dos portugueses, dos empresários e daqueles que também por via da necessidade se tornaram empresários. Capitais públicos e privados foram colocados ao dispor daqueles que queriam investir, o PT2020 foi desenhado para privilegiar o investimento em inovação, em exportações e na inovação industrial.

O que mudou? Mudou muito mais do que parece. Se o PT2020 foi em muito adulterado pelo Governo atual, desviando o foco que estava no estímulo à inovação nas empresas e no interior do país, mudou sobretudo o ambiente político e os sinais. Voltámos ao tempo onde as empresas precisam da bênção do poder político para investir, voltámos ao tempo em que o Governo gosta de interferir nas opções das empresas, voltámos ao tempo em que as empresas sabem que só têm financiamentos públicos se colaborarem com quem manda. Voltámos ao tempo em que a nossa economia era demasiado dependente dos interesses partidários. Voltámos ao tempo em que é mais importante um contacto no gabinete do primeiro-ministro do que a qualidade de um projeto ou de uma empresa.

Os dados agora revelados vêm demonstrar que o ambiente económico e da inovação mudou em Portugal e mudou para pior. É o resultado do socialismo incompetente.

P.S. O relatório acima referido pode ser consultado em European innovation scoreboard | Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (europa.eu) e a “ficha” relativa a Portugal está em DocsRoom - European Commission (europa.eu). Importa chamar a atenção que os valores indicados são sempre em relação à média europeia.