Primeiro balanço da Presidência portuguesa da UE

Apesar de faltarem poucos dias para Portugal passar o testemunho à Eslovénia, já é hoje possível avaliar o desempenho do Governo português na liderança do Conselho da União Europeia que ficou infelizmente marcado pela pandemia e pelo desastroso processo da escolha do representante português para Procurador Europeu. Mas também ocorreram coisas positivas apesar de alguns deslumbramentos do Governo de António Costa.

Em primeiro lugar, é oportuno esclarecer qual é o papel do país da “presidência” num contexto em que o Conselho já tem uma “presidência” em permanência. O país que tem a liderança do Conselho tem sobretudo como responsabilidade assumir a liderança e coordenação das reuniões, marcar ou influenciar as agendas e assumir o papel de negociador ou estimulador dos milhares de dossiers que estão em processo legislativo. Importa também lembrar que o processo legislativo está sempre em curso, e raramente um processo começa e acaba no espaço de 6 meses de uma “presidência rotativa”. Em função dos seus interesses, do seu empenho ou da sua sensibilidade, o país “in charge” pode acelerar ou atrasar um processo, mas não se lhe pode atribuir toda a culpa ou todo o mérito por ter fechado ou não determinado dossier. Ou seja, as decisões “calham” nas respetivas “presidências”. Nota-se, sim, a qualidade da nossa diplomacia que nesta fase assume a liderança dos mais diversos comités, grupos de trabalho e sobretudo dos importantíssimos trílogos. Uma coisa é certa, a qualidade e preparação da generalidade dos nossos diplomatas impede-nos de fazer má figura em qualquer presidência portuguesa.

Feito este primeiro esclarecimento podemos então tirar as primeiras conclusões.

A presidência portuguesa foi obviamente marcada e dificultada pela pandemia e foram também esses dossiers que mais nos marcaram. Apesar do início pouco empenhado, tendo até sido por isso criticado no Parlamento, Portugal aplicou-se em garantir que todos os Estados-membros ratificassem em tempo útil o instrumento que permite à Comissão Europeia emitir dívida e assim financiar a famosa “bazuca”.

Ao desgraduar e entregar a “cara” da Presidência à Secretária de Estados dos Assuntos Europeus, o Governo protegeu-se das fragilidades do MNE Santos Silva no sempre técnico debate europeu, mas isso trouxe à tona a qualidade e experiência da diplomata Ana Paula Zacarias que ganhou o respeito das diferentes instituições e protegeu, dentro do possível, o Governo de mais disparates como o caso do Procurador Europeu.

A Presidência Portuguesa conseguiu fechar os dossiers que estavam no “pipeline” como a Reforma da PAC (in extremis e com uma festança a lembrar os tempos), cujo adiamento seria um enorme falhanço já que as negociações vinham praticamente concluídas desde a presidência alemã, o importante pacote do Clima que também estava praticamente pronto, sem esquecer os avanços no Regulamento do próximo Quadro Financeiro Plurianual e nos instrumentos do Fundo de Recuperação e Resiliência.

Apesar de toda a propaganda a Cimeira do Porto relativa aos Assuntos Sociais ficou muito aquém das expectativas criadas pela falta de compromissos, pela falta de metas realistas e sobretudo pela escassez de soluções. Foi, provavelmente, o melhor reflexo do atual Governo: muita propaganda, muita “agenda” mas quase zero de reformas concretas. Foi um faz de conta.

Em termos de política externa, a Cimeira UE-India foi vista por todos como um sucesso, ao contrário dos temas de África que ficaram completamente esquecidos durante a presidência portuguesa apesar do problema de Moçambique que tanto deveria ter obrigado a maior atenção às relações entre a União Europeia e os países africanos.

Provavelmente o maior falhanço da Presidência portuguesa terá sido a incapacidade de garantir uma uniformidade nos critérios a preencher pelo importante Certificado Digital Covid da UE. Cada Estado-membro tem os seus critérios e exigências e isso é um disparate. Isto era precisamente o que se pretendia evitar numa altura que a estratégia europeia passa por recuperar a mobilidade. Pior só o facto de Portugal não ser um dos primeiros países a ter o controlo dos Certificados Covid a funcionar nos aeroportos nacionais quando a liderança da UE e a nossa dependência do turismo assim o obrigavam. Tendo em conta o contexto e as condições, é justo dizer que também se perdeu uma boa oportunidade de evoluir algo mais na área da saúde e também no “estado de direito”, algo onde António Costa tem a maior responsabilidade face aos seus mais recentes alinhamentos com Viktor Orbán da Hungria.

Obviamente que neste balanço é impossível ignorar o embaraço que o caso do Procurador Europeu português trouxe ao Governo Socialista e a Portugal. Os contornos do caso prejudicaram a imagem de Portugal e principalmente de António Costa. Truques e aldrabices que em Portugal alguns parecem não querer dar a devida relevância - sobretudo quando praticadas por socialistas ou alguém de esquerda - são intoleráveis no contexto europeu.

Uma última palavra para a dimensão “Parlamentar” da Presidência portuguesa onde, apesar das limitações da pandemia, a Assembleia da República capitaneada pelo ex-ministro Capoulas Santos como Presidente da Comissão de Assuntos Europeus e por um notável staff parlamentar conseguiu acrescentar valor à responsabilidade portuguesa, sobretudo nas questões das Migrações, com uma excelente conferência, e compensou o esquecimento do Conselho para com África, organizando também uma Conferência de Alto Nível sobre o tema cuja qualidade e pertinência foi reconhecida por todos.