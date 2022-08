Portugal é Lisboa e o resto (infelizmente) é paisagem!

Apesar da Constituição da República portuguesa dizer que os todos os portugueses têm os mesmos direitos, para algumas instituições públicas o país continua a ser Lisboa e o resto é apenas paisagem.

Precisamente numa época em que a transição digital está a acontecer em todo o mundo e a ser brutalmente acelerada pela realidade e necessidade imposta pela COVID19, instituições públicas da Administração Central portuguesa, como o Instituto de Emprego e Formação Profissional, a Agência Portuguesa do Ambiente, a Imprensa Nacional Casa da Moeda, o Instituto de Registos e Notariado do Ministério da Justiça ou as Secretarias Gerais do Ministério da Administração Interna ou da Economia, decidem que determinados serviços que contratam, e que podem perfeitamente ser executados à distância, só podem ser prestados por empresas localizadas no concelho ou no distrito de Lisboa.

Estas e outras entidades públicas concessionam a privados serviços como a operação de linhas de atendimento automático, serviços de helpdesk ou esclarecimento de dúvidas, serviços de backoffice ou de gestão e desmaterialização de arquivos, mas os concursos e os respetivos cadernos de encargos impõem que estes serviços sejam prestados em Lisboa apesar de serem serviços públicos de todo o país. Obviamente que me refiro a serviços que podem ser prestados à distância e que não obrigam a uma presença ou contacto físico direto com os cidadãos ou com a instituição em si.

Ou seja, as empresas do resto do país ficam excluídas a não ser que queiram abrir um escritório em Lisboa para assim poderem executar os serviços na capital do país.

Se isto é ilegal e totalmente discriminatório, no contexto atual em que se procura promover a coesão do território, descentralizar e promover a transição digital esta atitude é ainda mais inaceitável, abusiva e discriminatória.

Para um concelho do interior, por maior que seja, ter a possibilidade de ter uma empresa que cria vinte ou trinta postos de trabalho para exercer estes serviços, em termos relativos, é o equivalente a ter, passe o exagero, uma AutoEuropa no seu concelho. Este tipo de oportunidades, que alguns parecem querer vedar, são um tremendo contributo para a coesão territorial e para combater o êxodo rural.

Quando o país devia discutir e executar uma discriminação positiva a favor destes territórios, ou seja, a concessionar preferencialmente estes serviços a empresas que os executassem em territórios de baixa densidade, o que está a acontecer é precisamente o contrário. Deste modo existe assim uma discriminação negativa destes territórios pois, na prática, impede-se precisamente as empresas que não estão localizadas em Lisboa de aceder as prestações de serviços que visam todo o país e que derivam de instituições cujos custo são pagos por todos os portugueses.

Para quem tiver dúvidas do que aqui escrevo sugiro uma rápida consulta do Base.Gov e aos seguintes links que encontrei: 1. Imprensa Nacional - Casa da Moeda; 2. Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária; 3. Instituto dos Registos e Notariado/IRN; 4. Agência Portuguesa do Ambiente; 5. Secretaria Geral do Ministério da Economia; 6. IRN; 7. Instituto de Emprego e Formação Profissional.

Depois há também aqueles serviços que não colocam esta limitação geográfica no aviso do concurso, que é de acesso público imediato, mas que depois o fazem nos cadernos de encargos que são apenas disponibilizados às empresas interessadas. Os exemplos acima mencionados resultam de uma pesquisa de 50 minutos no referido portal, fora aqueles que não estão publicados e cujas instituições também não respeitam as regras de transparência ou que publicam apenas parte da “história”.

Esta situação acontecerá apenas por duas razões, nuns casos haverá aqui interesses não legítimos de privilegiar determinadas empresas e noutros não passará de um centralismo bacoco de certos dirigentes da administração pública que nestas instituições tomam estas decisões e que pensam que não há capacidade para tal noutras zonas que não Lisboa.

Apresentei recentemente esta situação em audição da ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública (ver vídeo com intervenção e resposta), na esperança de que o Governo ponha fim a este sistema abusivo e centralizador que continua a prejudicar o resto do país em benefício da capital. Veremos se haverá resultados concretos que venham pôr fim a esta injustiça.