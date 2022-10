Este Natal não valeu a pena

A gestão política da pandemia tem os seus custos e a fatura chegou a casa dos portugueses por altura dos Reis. Como já se esperava, e não é preciso ser nem especialista nem virologista, o levantamento das restrições no Natal que o Governo quis dar aos portugueses foi mais um sinal errado e trouxe um resultado que nem os mais céticos esperavam: 10 mil infetados/dia ao longo da última semana. Só ontem morreram 122 pessoas e não se pode olhar para estas mortes de ânimo leve.

Portugal optou por aliviar as restrições no Natal ao arrepio de toda a informação científica e do exemplo de vários países europeus. António Costa quis ser simpático, mas de um chefe de governo não se espera simpatia, exige-se liderança e pragmatismo.

Agora, tal como na primeira fase da pandemia, a estratégia do Governo é muito clara: não ficar mal na fotografia; estimular uma guerra ideológica entre os defensores do SNS e os que defendem maior articulação com o privado; improvisar e correr atrás do prejuízo.

A política é feita de sinais e de exemplos que vêm da liderança que neste caso se espera do Governo, da ministra da Saúde e do primeiro-ministro. Se este é um problema de saúde, a gestão das expectativas dos portugueses é sobretudo uma questão de comunicação e de liderança pelo exemplo. Passámos meses a ouvir a lengalenga do “vamos salvar o Natal” e o resultado está à vista. Os portugueses não queriam salvar o Natal, queriam e querem é acabar com a pandemia mesmo que isso obrigasse a ter um natal diferente. Mas os sinais foram contrários, apesar de todas as recomendações o Natal foi apresentando como um “escape”, como um doce que se dá como prémio a uma criança.

Logo a seguir ao Natal tivemos a “operação vacina”. O sinal de confiança que se pretendeu transmitir com a toma da vacina, o exagero de comunicação e de operações propagandísticas deram uma sensação de segurança exagerada que criou a ideia errada que o mal já tinha passado e que com a vacina tudo seria diferente. Mais um momento em que a gestão política se sobrepôs ao bom senso e esse foi o sinal que faltava para os exageros da passagem de ano.

Um primeiro-ministro que sabe que o período do inverno é sempre mais pesado para o SNS, sobretudo devido à gripe, que conhece as consequências do “desconfinamento” do verão, que observa de perto as medidas dos restantes países da Europa, devia ter noção que “tirar o pé do travão” no Natal poderia ter consequências devastadoras. Mas António Costa preferiu ser simpático, e verdade seja dita, a maioria dos líderes políticos não se opuseram.

A teimosia do Governo em não colocar desde início a rede de cuidados de saúde hospitalares, pública, privada e social a trabalhar em conjunto ao serviço dos portugueses tem o seu custo traduzido num aumento brutal da mortalidade em Portugal. Não podemos ter receio de falar da escalada dos números da mortalidade que, segundo o INE, em 2020 subiu 13% face à média dos últimos 5 anos e onde metade desse aumento se deve diretamente à COVID19. Mas a verdade é que, muito provavelmente, os restantes também se devem indiretamente ao COVID19 pois parecem resultar, em larga medida, do adiamento de consultas e de cirurgias que foram suspensas para que o SNS se focasse na resposta à COVID19. É por ter escolhido esta estratégia, que excluiu inicialmente os privados deste esforço que poderia ter sido conjunto, que o Governo tem ainda maiores responsabilidades no aumento da mortalidade em Portugal.

Ao Governo tem faltado planeamento, humildade e sentido de responsabilidade na gestão da resposta à pandemia e se disso houvesse dúvidas bastava ouvir ontem o primeiro-ministro a dizer que estavam a negociar com os privados mais “camas”. É em cima do pico da pandemia que se planeia, que se encontram mais parceiros? Neste capítulo o Governo errou na 1.ª fase, errou na 2.ª fase e volta a errar agora. A ameaça do recurso à requisição civil só confirma a falta de planeamento que denunciámos e se na primeira fase se justifica com má gestão e preconceito ideológico, repetir o erro na terceira fase só pode ser negligência grosseira.