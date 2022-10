A derrota dos radicais e o papel da UE

A pandemia trouxe-se algum realismo e clarividência sobre a importância da relação entre o Estado e o sector privado. Depois dos Governos europeus terem ordenado o confinamento dos cidadãos e da economia, alguns radicais ulularam precocemente quando as empresas e esses mesmos cidadãos pediram ou exigiram o apoio do Estado para fazer face às dificuldades provocadas pelo “confinamento” da economia. Foi o palco perfeito para os oportunistas de serviço gozarem com as posições mais liberais que defendem um Estado menos interveniente e menos presente, mas não necessariamente menos forte ou importante. Esta foi também a oportunidade para demonstrar quão errado estavam aqueles mais radicais entre os ultraliberais que defendem que o Estado não serve para quase nada e que todo o dinheiro investido pelos Estados era melhor utilizado se fosse dado aos privados.

O que esta pandemia veio demonstrar é que ambos os radicais estão errados. Precisamos de um Estado menos presente nas funções que os privados podem desempenhar com maior agilidade, um Estado regulador e independente, que assegure as funções essenciais e que tenha músculo suficiente para responder quando é necessário. Precisamos de um sector privado cada vez mais forte, mais competente e mais responsável. O processo de combate à pandemia provou precisamente que o modelo de resposta mais eficaz é aquele em que o Estado e o sector privado se articulam e conjugam esforços aproveitando aquilo que cada um faz melhor.

Veja-se o exemplo da vacina. Encontrar uma solução e conseguir colocá-la no terreno tão rapidamente só foi possível porque empresas privadas investiram os seus recursos e conhecimento no seu desenvolvimento. Mas não estiveram sozinhas, como veremos mais abaixo neste texto, a União Europeia, através do Horizonte 2020, foi vital. Tal como a logística de distribuição interna e externa foi assegurada pelas empresas que o fazem habitualmente com a indústria farmacêutica. Era estúpido os Estados criarem redes alternativas, em Portugal ainda houve quem inicialmente o tentasse impor, quando as que existem são eficazes e bastante experimentadas.

Ao nível dos cuidados médicos, e em tempos de escassez face à enorme procura, a eficácia foi tanto maior quando melhor foi a articulação entre ambos os sectores. Como se viu, a solução não estava apenas no público ou apenas no privado. Estava sim no público e no privado. Noutros países a articulação na prestação de cuidados de saúde deu os seus frutos, mas em Portugal a hesitação e preconceito ideológico do Governo pode ter tido custos altíssimos em matéria de mortalidade derivada de outras patologias que não a Covid19.

Também ao nível da investigação o sucesso desta colaboração me parece óbvio. Se as vacinas têm sido encontradas através de empresas privadas, cuja atividade é precisamente essa, muitos dos seus investigadores e dos seus projetos que garantiram o conhecimento e as bases científicas para chegar tão rapidamente a uma ou a várias soluções, foram ao longo dos anos financiados tanto por fundos privados como por apoios estatais ou da União Europeia.

Todo este processo prova que a solução mais eficaz é sempre aquela que evite dogmas ou preconceitos e que junte os mais capazes e mais eficazes em busca de uma solução. O preconceito ideológico nunca é bem-vindo e é rapidamente desmentido pela realidade. A realidade que hoje conhecemos e celebramos é a vitória dos moderados, é a vitória da globalização e do trabalho em equipa que permitiu que milhares de investigadores partilhassem dados e conhecimento para que rapidamente, esses ou outros, encontrassem uma solução.

Nas fotografias do 1.º vacinado, onde esteve e bem a ministra da Saúde, já que se tratava de um momento de alto simbolismo histórico (ao contrário de outras ações de mera propaganda), faltou um representante da Comissão ou da União Europeia , fosse a “embaixadora” da Comissão em Portugal ou a própria Comissária portuguesa Elisa Ferreira. Mais uma vez, trata-se de um momento absolutamente marcante e onde os Governos, como é hábito, ofuscam os louros de um projeto comum da União Europeia que garantiu a aquisição das vacinas mesmo antes de estarem aprovadas e que assegurou que todos os países seriam tratados por igual.

Mas a ação da União Europeia não se esgota na aquisição e na distribuição da vacina. Vai muito além disso. Estas vacinas são um “bebé” cuja gestação não começou com o aparecimento da Covid19. É justo hoje lembrar que a vacina da Pfizer que está a ser distribuída resulta da adaptação de uma técnica - RNA mensageiro - que estava a ser desenvolvida pela empresa BioNTech e que procurava uma vacina para a gripe e um tratamento para o cancro. Investigação essa que foi financiada por uma Bolsa do European Research Council (o 1.º pilar do Horizonte 2020 que se dedica à investigação fundamental) e contou também com o apoio do Banco Europeu de Investimento. A própria solução da vacina americana da Moderna, empresa que nasce na Europa e que se mudou para os EUA, teve também na sua génese o apoio do Horizonte2020, o instrumento financeiro da UE para a investigação e inovação.

A União Europeia tem sido uma das grandes impulsionadoras da investigação científica a nível global. E devemos ter orgulho nos portugueses que tiveram o seu dedo em todo este processo. A eurodeputada portuguesa Maria da Graça Carvalho foi a Relatora do Parlamento Europeu para a criação do Horizonte 2020 aprovado em 2013, o maior orçamento de financiamento para a ciência que a Europa já conheceu no valor total de 80 mil milhões de euros, onde introduziu dezenas de alterações. O anterior instrumento, o 7,º Programa Quadro (2007-2013), tinha “apenas” 52 mil milhões de euros para a investigação e inovação, mas representava já um salto tremendo face ao seu antecessor, o 6.º Programa Quadro (2003-2007) que tinha apenas 17,5 mil milhões de euros. Se o salto exponencial no financiamento da investigação e inovação se deu nos dois mandatos de Durão Barroso na Comissão Europeia, e talvez por isso não surpreenda assim tanto que hoje lidere a Aliança Global para as Vacinas, foi também um português, Carlos Moedas, o Comissário que ficou responsável pela gestão e execução deste jackpot para a investigação que é o Horizonte2020. Coincidência ou não, no intervalo entre os seus dois mandatos de eurodeputada, Graça Carvalho fez parte do Gabinete quer de Durão Barroso quer de Carlos Moedas na Comissão Europeia.

