O SEF não é isto nem pode ser isto

Foi preciso um cidadão ucraniano ser assassinado nas instalações do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras no aeroporto de Lisboa para se ouvir alguma indignação sobre o que se passa neste sector da Administração Interna. Muitos acordaram agora graças ao tremendo trabalho de insistência do Diário de Notícias e em particular de duas jornalistas, Valentina Marcelino e Fernanda Câncio. Mas o problema não é só a morte de Lhor, é todo um contexto que permite e que de alguma forma até facilita que este tipo de casos ocorram e que depois se tentem encobrir. O mais recente disparate desta verdadeira saga dramática que se tem passado em torno do SEF e do Ministro da Administração, a criação de um botão de pânico, é o maior atestado de desconfiança que um Governo poderia passar a um serviço de segurança. É ridículo, para não dizer patético, e coloca todo o SEF ao nível de um qualquer predador sexual ou condenado por violência doméstica. Este Ministro da Administração Interna é o coveiro da credibilidade das suas próprias forças e serviços de segurança e ao adiar as decisões e reformas naquela casa torna-se evidentemente responsável por toda a situação. A demissão da Direcção do SEF já não é suficiente .

O SEF não é isto que tem vindo a público, o SEF tinha sido até aqui, salvo algumas exceções, uma instituição de prestígio e com um desempenho que deve merecer o nosso aplauso. Não podemos, pois, julgar todo o trabalho do SEF e dos seus agentes por estes dois episódios que vieram a público. Mas como em qualquer força ou serviço de segurança, que tem o direito de usar a força em caso de necessidade, o escrutínio das suas ações deve ser sempre o mais profundo possível, para sua defesa, para proteção do Estado de Direito e de garantia dos direitos dos restantes cidadãos.

Os problemas do SEF são múltiplos e o episódio do espancamento de Lhor veio apenas, de forma brutal, colocar a nu um conjunto de circunstâncias e fragilidades que boicotam o bom desempenho de um serviço de segurança que nos habituou a uma imagem bem diferente da atual.

Diria que o mais profundo problema do SEF são as consequências da falta de investimento em recursos, materiais e humanos, desde que se deu o boom do turismo e das migrações em Portugal. O mundo mudou, o turismo em Portugal explodiu, começámos a receber mais requerentes de asilo, mais trabalhadores imigrantes e no SEF parece que está tudo na mesma e nada mudou. Na verdade mudou, com este Governo socialista a Direção do SEF mudou três vezes e sempre para pior o que, inevitavelmente, cria uma enorme instabilidade.

O SEF é uma instituição parada no tempo, quer ao nível de instalações quer dos seus recursos humanos. Basta verificar os tempos de espera para renovação de autorizações de residência e para a restante documentação necessária. Há listas de espera com mais de um ano. A única ação do Governo tem sido adiar prazos e legalizar pessoas em situação irregular para disfarçar os atrasos dos serviços.

A situação do SEF é tão má que nem os recursos à sua disposição consegue utilizar. Do programa de fundos europeus destinados ao SEF e às questões das migrações sob tutela direta da Administração Interna - um montante que ronda os 23 milhões de euros - nem 5% foram executados. O SEF já desistiu de projetos aprovados porque não os conseguiu executar a tempo. Apesar de Portugal ser um país alegadamente modelo no acolhimento de migrantes e requerentes de asilo, além das pequenas instalações que há nos aeroportos, o SEF tem apenas um centro de acolhimento temporário (instalações destinadas a estrangeiros que por alguma razão aguardam autorização para permanecer no país ou solução para prosseguir viagem) no Porto. Nem sequer temos um centro para menores. Esses 23 milhões de fundos comunitários eram destinados, entre outras coisas, à construção de instalações para detenções temporárias. Esse dinheiro está há 6 anos parado e por utilizar. Essa falta de condições apropriadas à sua missão, ao contrário do improviso das instalações atuais, permite que mais facilmente aconteçam casos como o de Lhor.

Por outro lado, o quadro de pessoal do SEF não acompanhou o crescimento da procura e da necessidade de resposta. Depois de aberto um concurso para inspetores em 2014, que graças às cativações de Mário Centeno e à incapacidade do MAI, só entraram em funções já em 2016/17. Entretanto fez-se mais um concurso interno em 2017 e grande parte dos inspetores recém formados estão a ser deslocados para funções administrativas. Os resultados estão à vista, mau serviço prestado à população imigrante, desorganização total dos serviços, desmotivação dos funcionários com realização de greves, e um ambiente de crispação interna no SEF que não ajuda à prossecução da missão do serviço.

Toda esta pressão sobre os funcionários e inspetores do SEF é negativa, a falta de instalações adequadas e em número suficiente impedem um desempenho competente das suas funções o que, associada à falta de inspetores obriga a um esforço suplementar, a maiores tensões e ao aumento do risco de erro.

Juntando a tudo isto a falta de liderança da Direção do SEF e um clima interno de “caça às bruxas”, criou-se o cenário perfeito para a descredibilização de uma instituição que se colocou a jeito e que parece tudo fazer para dar razão aos que tentam boicotar o SEF ou que questionam até a sua existência. Recentemente ocorreu já um pedido de demissão de uma diretora nacional adjunta que tinha a seu cargo o acompanhamento da Presidência da UE por parte do SEF o que é bem revelador do clima interno em que o mesmo sobrevive.

O país precisa de um Serviços de Estrangeiros e Fronteiras que ajude a proteger o país e os portugueses, que regule os fluxos migratórios, que ajude a chegar mais depressa quem precisa e quem pode e a expulsar ou fazer sair quem não tem esse direito. Mas para isso precisamos de um SEF que faça tanto pela nossa segurança como pelo respeito pelos direitos humanos.

Assim não.