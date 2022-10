A história do inventário que já estava inventariado

Ao anunciar um “inventário do património habitacional” que afinal já existe desde 2008, o Governo de António Costa “inventou” mais uma aldrabice, mas acaba por reconhecer o erro que foi suspender a Estratégia Nacional da Habitação herdada do Governo Passos Coelho e que já estava “inventariada” desde o tempo de José Sócrates. A suspensão tem um responsável: António Costa. Com essa medida de puro preconceito ideológico e óbvia estupidez, adiou em pelo menos 5 anos a solução de muitos problemas de habitação em Portugal. Arrependido, o Governo anuncia agora um inventário que já existia, mas que escondeu na gaveta.

Este é apenas mais um episódio a acrescentar ao rol de desgraça que tem sido a política de habitação deste Governo, um falhanço total e um conjunto de promessas não concretizadas. A única coisa que correu bem nestes últimos anos de geringonça, no que à reabilitação urbana diz respeito, deveu-se ao turismo, à nova Leis das Rendas, ao alojamento local, ao Airbnb e aos vistos Gold. Se tivesse que eleger, além do SNS, qual o sector onde mais se prometeu e menos se fez, seria precisamente o da habitação, logo umas das principais urgências do país e, em particular, da Área Metropolitana de Lisboa. Até com uma Lei de Bases da Habitação tentaram mascarar a realidade.

Vem isto a propósito do anúncio feito pelo ministro das Infraestruturas que, segundo o Expresso, iria lançar “uma bomba para o mercado imobiliário” já que o Estado iria fazer um “inventário do património habitacional” e entregar esses imóveis ao Instituto de Habitação e da Reabilitação Urbana para reabilitar e colocar no mercado a preços acessíveis. Era uma bomba, mas que afinal estava presa no “retardador”.

Nesta matéria parece haver uma corrida desenfreada aos números pois o que interessa mesmo é fazer manchetes. Em 2017, o ministro do Ambiente, à data com esta tutela, chegou a anunciar 170 mil novas habitações, Manuel Heitor, do Ensino Superior também veio prometer mais 20 mil camas só para estudantes e Pedro Nuno Santos, agora aos comandos, anunciou o curioso número de 18.640 fogos que, entretanto, baixaram para 15 mil. Pelo caminho, Fernando Medina prometeu 7 mil casas de “renda acessível” em 2016 e, até agora, só entregou 150.

A propaganda é tão superior à obra que dá para muitos disparates, veja-se o exemplo da lista anexa ao Dec Lei 82/2020 publicado pelo Governo e que cria o tal “novo inventário”. Regista apenas 152 imóveis que segundo o ministro irão permitir 18.640 fogos ou 15 mil, conforme o dia. Mas desses imóveis, que também podem ser acedidos através do site Idealista, 14 são apenas terrenos, 2 são quintas e outros são centros de saúde, arquivos, escolas e tribunais, edifícios que dificilmente se adaptam a habitação. Isto apenas revela que o Governo, mesmo sem conhecer a capacidade urbanística dessas propriedades, não hesita em atirar números para ar que têm a perna muito curta. É tudo muito ridículo.

Ora, este “novo” inventário já existe e resulta de uma decisão do ex-ministro das Finanças Teixeira dos Santos que, em 2008, lançou o PGPI - Programa de Gestão do Património do Estado e um Decreto de Lei que obrigava todas as instituições públicas a reportar à Direção-Geral do Tesouro e Finanças o património que estava em sua posse. A partir desse programa é que nascem outras iniciativas para reabilitar e rentabilizar o património do Estado, é daí que surge, entre outros programas, o REVIVE. Esta exigência do PGPI tinha algumas exceções pois entidades como o IHRU, pela sua especificidade, e as autarquias não declaravam.

Graças a este Programa, o IHRU chegou a 2014 com mais de mil casas recebidas e sob sua responsabilidade, entre as quais diverso património do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social como bairros em Olhão, em Gaia, Porto, Sines ou Lisboa. Em 2016, muitos destes processos estavam em curso, em reabilitação.

Como se percebe, o Governo Passos Coelho prosseguiu com esse programa e incluiu mesmo na Estratégia Nacional para a Habitação que aprovou em 2015 (Resolução do Conselho de Ministros 48/2015) a Medida 2.2.4 que permitia transferir património para os municípios que o quiserem adquirir e concentrar o património habitacional numa única entidade com vocação para o gerir, reabilitar e rentabilizar, o IHRU . Várias intervenções estavam iniciadas e outras em estado avançado de preparação, mas António Costa tomou posse e tudo foi suspenso.

Depois de tantas medidas e de tanta propaganda que resultaram em falhanço, de mudanças de tutela, mudanças de presidente do IHRU (já vão três), de secretários de Estado, a verdade é que até podia aqui elogiar a humildade do Governo em voltar atrás e reconhecer o erro . Mas o desplante é tão grande que anunciam como novo e “bombástico” algo que já existia e que eles próprios suspenderam. É não ter vergonha na cara.

O Governo tem andado numa sucessão desenfreada de anúncios sem quaisquer resultados e a verdade é que nem se esforçam para fazer qualquer coisa já que não usaram quase um tostão de fundos comunitários para construir ou reabilitar habitação para colocar no mercado de renda acessível. O único instrumento que parece funcionar bem é o IFRRU, mas que não tem nada de acessível nem social, destina-se sobretudo ao turismo ou a imobiliário de luxo.

Depois do fracasso de Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado – FNRE (a este propósito ver o artigo de Vitor Reis) criado em 2016, depois do fracasso da renda acessível , depois do fracasso dos anúncios de arrendamento para estudantes , depois da pouca vergonha de Pedrógão , ficámos a saber que até as obras feitas em habitação social foram cativadas . No âmbito dos programas destinados a reabilitar bairros sociais - Plano de Ação Integrado para Comunidades Desfavorecidas (PAICD) – as cativações de Centeno e Costa impediram o IHRU de pagar, mesmo com recursos próprios, a componente nacional dos fundos comunitários que eram destinados a reabilitar vários bairros sociais, entre os quais o Bairro Amarelo em Almada cuja obra se deveria ter iniciado em 2018 ou os bairros do IHRU em Viana do Castelo que também estão atrasados graças às cativações que deixaram o IHRU paralisado.

Muitos outros bairros pelo país fora, que pertencem a entidades tão diferentes como a Casa Pia, a REFER ou as Estradas de Portugal, estavam em processo de transferência para o IHRU quando a Geringonça tomou posse. Todos esses processos foram suspensos por causa da dita descentralização de competências para as autarquias. Se não fosse a estupidez cometida por este Governo, estes edifícios estariam reabilitados ou em reabilitação e disponíveis para ir para o mercado a rendas acessíveis. António Costa impediu tudo isso.

Depois de todos estes falhanços, vamos ver se este “novo inventário” não será mais do que desfazer essa descentralização para voltar àquilo que estava previsto, e bem, desde José Sócrates.