Discutir tudo menos o essencial. A cartilha de Costa

Se dúvidas houvesse, os últimos dias vieram confirmar que António Costa é um brilhante... malabarista. No momento em que a economia entra na maior recessão da nossa história, em que os hospitais estão num caos nunca visto, veja-se que até há centros de saúde a encerrar por falta de limpeza, as escolas vão abrir no meio de uma indefinição absurda, o primeiro-ministro entretém o país a discutir a solidariedade do BE e do PCP no próximo Orçamento do Estado, a inacreditável organização da Festa do Avante e as incongruências da DGS, arma uma guerra com os médicos e ainda discute as Presidenciais.

Quando o país mais precisava de um primeiro-ministro com sentido de Estado, com uma estratégia para sair desta crise, para relançar a nossa economia e para agir com coragem contra os incompetentes que permitiram casos como o de Reguengos, António Costa puxa da cartilha Socrática e dispara contra os médicos, contra o PCP e o BE e ainda arranja tempo para provocar o PSD.

Tirando hoje, tem sido sempre assim, António Costa e a máquina de propaganda do seu Governo são extremamente eficazes a lançar polémicas, narrativas e debates que levam o país, a imprensa e os partidos da oposição a discutir o acessório e a esquecer os verdadeiros problemas. Recordou-me ontem o Facebook que precisamente há um ano estava eu, na SIC Notícias, a debater a “crise entre o PS e os parceiros do BE” após um feroz ataque de Costa.

A matilha que o segue é também extremamente hábil a obrigar todos os outros a discutir as suas agendas e os problemas que surgem no espaço mediático. E quem não o fizer é fascista, ou outra coisa qualquer que dê jeito à narrativa e que distraia as redes sociais, a imprensa e a oposição. O que importa é, não esqueçamos, não discutir os problemas do país que podem prejudicar a imagem do Governo e do primeiro-ministro.

Enquanto a distração resulta, os lares continuam a somar casos de contágio, o caos está instalado nos hospitais, o SNS está na sua pior condição de sempre, as escolas não sabem o que fazer no próximo ano letivo e as universidades e politécnicos continuam sem dinheiro para garantir o ano que aí vem. A verdade é que o desemprego é já galopante e o próximo trimestre tem tudo para ser uma desgraça. Este é o tempo de agir, não de distrair.

Confesso, e faço-o com tristeza de benfiquista, que a cartilha de António Costa me faz lembrar o enredo sobre o Cavani. Mais uma promessa adiada, mas que foi extremamente útil para entreter o zé povinho. As semelhanças seriam apenas coincidência não fosse a comunicação do Benfica assegurada por um dos dois ex-assessores de comunicação de José Sócrates. O outro trabalha com... António Costa. São demasiadas coincidências, mas a verdade é que são geniais na sua missão. O problema é que o país não é só futebol.

Acredito que mais cedo ou mais tarde o país real vai perceber que este Governo não só não se preparou para a crise como não prepara o país para sair da crise. Se gastaram à tripa forra porque o diabo nunca apareceria, a verdade é que enquanto outros Estados-membros da UE apoiaram a sua economia com as poupanças que amealharam, Portugal, mais uma vez teso, limitou-se a aproveitar as benesses de Bruxelas sem acrescentar um único cêntimo de apoio aos seus empresários. Espero estar enganado, mas quando outros países estiverem a sair da recessão e da crise provocada pelo confinamento da covid-19, António Costa continuará a culpar Bruxelas, os mercados e a conjuntura internacional pelas dificuldades da economia portuguesa.