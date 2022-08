Entre Caracas e Minsk, continuamos de braços cruzados?

As eleições, se assim de podem chamar, na Bielorrússia voltaram a lembrar a comunidade internacional que há uma ditadura mesmo às nossas portas. As violações à liberdade transmitidas através das redes sociais e das notícias que chegam até nós gritam-nos que há um país vizinho que há 26 anos é liderado por um ditador que tem relações económicas e políticas com os mais diferentes países europeus. Mas apesar da gravidade das retaliações do regime contra os manifestantes, há um sinal positivo em tudo isto: o de que finalmente a sociedade começa a reagir e a afrontar o regime de forma determinada e com impacto quer interno quer externo e esse é um sinal que a comunidade internacional não pode ignorar.

Em 2012, em Cascais, tive o privilégio de entregar o Prémio de Direitos Humanos do YEPP (Juventude do PPE) a um jovem ativista bielorrusso chamado Aliaksandr Kuushynau que, com cerca de 20 anos de idade, lutava pela democracia e pelos direitos humanos fazendo frente ao ditador já então no poder. Dizem-me que, entretanto, também terá sido detido. Esse prémio tinha como objetivo reconhecer o seu empenho e apoiar o seu combate, mas também comprometer-nos a nós com a sua causa. Sinto, com alguma mágoa, que desde então não fizemos tudo o que estava ao nosso alcance.

Se até aqui eram raros os sinais de protesto, revolta ou oposição vindos da sociedade civil que chegavam ao conhecimento internacional, o que se tem passado nos últimos dias responsabiliza-nos ainda mais para agir. Nós, comunidade internacional temos que fazer a nossa parte e dar a mão aos que combatem a ditadura. É isso que eles esperam de nós. Perdemos demasiado tempo com narrativas e agendas do momento, mas esquecemos os verdadeiros ditadores como Lukashenko. Não podemos “acordar” para a Bielorrússia apenas quando há, supostas, eleições por lá.

Se por um lado sou, à partida, contra a ingerência internacional em democracias maduras e livres, já considero uma responsabilidade comum a todos nós ajudar a libertar os povos oprimidos e a fortalecer as democracias mais frágeis. Por questões puramente ideológicas, alguns oportunistas que tanto insistem em meter o bedelho em países cujas democracias funcionam quase em pleno, onde há separação de poderes, onde as eleições são livres, já hesitam ou opõem-se, como verdadeiros hipócritas, quando se fala da intervenção da comunidade internacional em países como a Venezuela e agora a Bielorrússia.

A Bielorrússia não tem os mesmos problemas de pobreza da Venezuela, a sua economia não é sequer comparável, mas em termos de repressão política e de liberdade de expressão a situação é tão ou mais grave do que passa em Caracas. Enquanto em Caracas estamos habituados a ver opositores e protestos, em Minsk “nem piam” tal é o medo e a repressão.

Demasiados países europeus têm fortes relações económicas com a Bielorrússia para ignorarem o que se passa com aquele país. Segundo o Banco Mundial, a Alemanha, a Holanda e a Polónia são os principais parceiros comerciais da Bielorrússia (onde as grandes empresas pertencem ao Estado) entre os países da UE. A Rússia é obviamente o seu principal mercado de importação e exportação (40%). Nos anos mais recentes, é justo dizer, a Bielorrússia tornou-se numa terra de talentos IT e uma das grandes razões apontadas por haver nestas eleições tanta indignação e revolta popular é porque houve um shift de uma economia muito agrícola para uma economia tecnológica (agora um dos maiores contributos para o PIB), onde o salário médio de um bielorusso duplicou nos últimos 5 anos. Isso permitiu também que as gerações mais jovens, entre os 20 e os 40 anos, viajassem mais para a Europa e se apercebessem melhor das limitações à liberdade do regime de Lukashenko. Hoje, várias empresas internacionais têm centros tecnológicos subcontratados na Bielorrússia. Apesar dos teatros constantes entre Putin e Lukashenko, a verdade é que dá muito jeito à Rússia ter um aliado na sua frente europeia e talvez seja por isso que a Bielorrússia tem acesso a energia de origem russa quase de borla.

Nas suas relações com países terceiros a União Europeia tem um modo de atuação, que eu subscrevo, que passa por uma abordagem progressiva de exigência de respeito pela democracia e direitos humanos aos países com quem estabelece acordos, sejam de comércio ou de outra índole. Mas, por vezes, é preciso ir mais longe e ser mais drástico, como acredito que é o caso. Apesar da preocupação constante só existe um embargo à aquisição de armas, uma “proibição de exportação de produtos para fins de repressão interna, um congelamento de bens e uma proibição de viajar aplicáveis a quatro pessoas”. Isto é de facto muito pouco para provocar alguma mudança e para promover os valores da democracia, do Estado de Direito e do respeito pelos direitos humanos. A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia exige-nos mais. Para saber mais sobre o tipo de acordos entre a EU e o regime de Minsk poderá consultar o site do Conselho.

Verdade seja dita que a ação da União Europeia tem sido muito mais visível e musculada relativamente à Venezuela. Não sendo esta uma responsabilidade direta da União Europeia, a verdade é que podemos fazer muito mais do que fizemos até aqui.