Dinheiro a fundo perdido não pode ser o mesmo que dinheiro perdido no fundo

Os foguetes ilusórios lançados nos últimos dois meses por alguns protagonistas, e em particular pelo primeiro-ministro António Costa e pelo ex-ministro das Finanças Mário Centeno, foram prematuras, enganadores e irresponsáveis. Muitos jornalistas e comentadores, supostamente mais informados do que o comum dos mortais, foram atrás desses foguetes com as conclusões preparatórias do Eurogrupo, com as simples propostas da Comissão Europeia e do próprio Conselho Europeu. Como assistimos nos últimos três dias, os anúncios feitos há um mês não passavam de propaganda, estados de alma e demasiada boa vontade. Isto serve de lição para aqueles que se deslumbraram com os primeiros sinais, com as primeiras medidas que careciam deste acordo final. Quem estiver menos atento ficará com a noção que já se aprovaram pelo menos três Fundos de Recuperação da Economia Europeia. Bem sei que por cá é normal e demasiadas reformas e medidas, apesar de repetidas e anunciadas, nunca se chegaram a concretizar. No contexto da UE “até ao lavar dos cestos ainda é vindima” e o “diabo está sempre nos detalhes”.