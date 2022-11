As “fraudes” do Estado com os fundos europeus

Na semana passada foi noticia um relatório da Polícia Judiciária que destacava que o conjunto de fraudes detectadas nos últimos anos com fundos comunitários rondaria os 2,3 mil milhões de euros, onde a indústria e a formação profissional assumiriam a maior quota deste montante.

Se estas são as fraudes aos regulamentos em vigor, a deturpação que sucessivos governos, por necessidade ou simples oportunismo, fazem da utilização das verbas, sobretudo na área da Coesão e do Fundo Social Europeu, para substituir despesa que caberia ao Orçamento do Estado representa também um defraudar dos objectivos que as políticas de financiamento europeu têm: corrigir as assimetrias de desenvolvimento dos países da coesão face aos outros mais avançados. Aliás, essa é a moda de troca por abrimos os nossos mercados aos restantes Estados-membros e um exemplo da solidariedade europeia.

Infelizmente, quando Portugal deveria continuar uma espécie de "desmame" ou reduzir a sua dependência de fundos europeus em determinadas áreas, o Governo de António Costa tem restringido o investimento público aos fundos comunitários (cerca de 85%) e agravado a substituição de financiamento nacional, público, por fundos europeus alargado-o mesmo a quase todas as áreas da governação.

É justo dizer que, apesar do estado de necessidade e das condições pré bancarrota que enfrentou, o Governo de Passos Coelho iniciou esse caminho e começou por exemplo a financiar o ensino artístico nas escolas com recurso ao OE.

Recordo que foi no tempo de José Sócrates que essa situação se agravou criando tremendas dificuldades a diversas entidades que passaram a ver a comparticipação do Estado a ser feita com fundos comunitários. Tudo isso, que além de injusto é errado, cria imensas dificuldades burocráticas e outras mais graves como, por exemplo, os salários. Uma IPSS ou uma Escola Profissional com um protocolo com o Estado, seja pública ou privada, ao passar a ser financiada por fundos europeus, além de receber tarde e a más horas, só tem garantida verba para 10 ou 11 meses, ficando a instituição com um buraco equivalente aos restantes meses de salários e os subsídios de férias e Natal. Lá está, são fundos que não é suposto serem usados para estes fins mas que o Estado português "engana" Bruxelas e aplica-os à sua maneira".

Mas os maus exemplos são muitos.

Veja-se a aquisição de comboios ou autocarros com verbas da descarbonização quando esse investimento deveria recorrer a empréstimos do Banco Europeu de Investimento (devido às excelentes condições e a prolongada amortização), ou aos privados que tinham ganho a concessão também em troca do investimento na remodelação das frotas (autocarros de Lisboa e Porto). Ou seja, fundos europeus que deveriam ser usados para estimular a indústria e a economia estão a ser usados para fazer o investimento que competia ao Estado ou que este optou por assumir (com as reversões das concessões).

Temos também agora o caso mais recente da retirada do amianto das escolas e edifícios públicos. O Governo de António Costa praticamente não executou (sobretudo nas escolas) a verba prevista nos 5 Orçamentos do Estado que aprovou com a geringonça e agora desvia 100 milhões de euros dos Programas Operacionais Regionais, verbas previstas para o desenvolvimento das regiões, para financiar a retirada do amianto que é uma responsabilidade do Ministério da Educação e não das autarquias. Isto foi mais uma aldrabice que contou com a conivência da direção socialista da Associação Nacional de Municípios já que ninguém informou os restantes autarcas que a “prenda” do Governo era paga com o “seu” dinheiro que já estava garantido para investir em projectos de desenvolvimento das suas regiões.

A lista seria longa, mas importante mesmo era que estes erros não se repetissem e que sobretudo com a “nova pipa de massa” que aí vem ao abrigo do novo Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027 e dos fundos de apoio à recuperação dos impactos da Covid-19, Portugal e os portugueses pudessem de facto dar um salto em frente e recuperar o atraso estrutural que temos para tantos países da União Europeia.

A Portugal não têm faltado verbas para o corrigir o seu atraso económico e estrutural, o problema é que esses financiamentos têm sido usados noutros investimentos que não são reprodutivos e que não se coadunam com as políticas europeias de crescimento económico e de coesão territorial.

Se este estudo da PJ foi útil para abrimos os olhos, também seria bastante oportuno que alguma instituição avaliasse o montante de fundos europeus que foram desviados para substituir verbas que normalmente competiriam ao Orçamento do Estado. Aí perceberíamos quanto desperdiçámos para o nosso crescimento e as razões para algum do atraso estrutural do nosso país.