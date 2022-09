Um programa eleitoral vs um plano de recuperação

A saída da crise que chegou a Portugal e à Europa irá colocar à prova a verdadeira qualidade do Governo que está no poder e também a capacidade das diferentes forças da oposição para apresentar propostas alternativas realistas, responsáveis e inteligentes.

Se o plano de alegada recuperação do Governo procura dar uma resposta imediata às necessidades emergentes como apoio aos salários, capitalização de empresas, moratórias para rendas e créditos, o Plano apresentado pelo PSD foca-se na recuperação da economia partindo do pressuposto que a crise social e do desemprego só pode ser ultrapassada pela forma mais ou menos rápida com que a nossa economia se vier a recompor e a restruturar. Para lá chegar, é preciso ajudar as pessoas e as empresas, e para isso o PSD apresentou um Programa de Emergência Social, que é bem diferente de várias opções do Governo pois, apesar de algumas medidas em comum, defendemos sempre outras, diferentes, como a simplificação do lay-off, o aumento do limite das linhas de crédito, ajudas diretas às empresas, o lay-off para os sócios gerentes, o pagamento pelo Estado das dívidas a fornecedores, alterações no regime de moratórias, entre outras.

Aliás, a entrevista que Rui Rio deu ontem à TVI revelou bem a diferença entre uma proposta unicamente assistencialista e eleitoralista, e um verdadeiro programa de recuperação económica para o país. Grosso modo, fica a sensação de que o Governo pretende subsidiar unicamente as pessoas, enquanto espera pela retoma da economia que necessariamente virá a cavalo na recuperação europeia e através do aumento do consumo, enquanto o PSD pretende claramente criar condições para Portugal fazer a sua parte da recuperação económica, apostar nas empresas e voltar a ser um país competitivo.

Se dúvidas houvesse sobre a estratégia do Governo, que insiste no consumo e no investimento público, que na verdade andou quatro anos a adiar, os dados dos últimos meses antes da pandemia já revelavam um arrefecimento das exportações e um agravar da nossa balança comercial. Ora, foi sobretudo o inverso que permitiu a Portugal ultrapassar a crise da bancarrota. Mais do que aumentar o consumo, Portugal precisa de voltar a exportar mais e ao Estado cabe criar condições para que as empresas o possam fazer ou, pelo menos, retirar barreiras que o dificultem. Nesse capítulo, as diferenças entre as propostas do PSD e as do Governo Socialista representam, como seria de esperar, duas visões completamente diferentes, fazendo lembrar a fábula da cigarra e da formiga.

O programa apresentado pelo PSD tem como objetivo estratégico recuperar a economia e tornar Portugal um país muito mais competitivo, sem esquecer a ajuda imediata a pessoas e empresas, mas apostando sobretudo em medidas que passam pela sua capitalização das empresas e pelo aumento da sua dimensão, pela promoção das exportações, em medidas que permitam acelerar a captação do investimento e a diversificação da economia, sem esquecer o investimento nas infraestruturas estratégicas, o turismo, a agricultura, o mar, o imobiliário e a aposta no teletrabalho e resiliência dos serviços públicos.

Ao contrário de outros partidos, o PSD não se limita a dizer mal ou pedir mais disto ou menos daquilo. O PSD apresenta, tal como sempre o fez, um caminho alternativo e responsável, cujo objetivo é recuperar a economia portuguesa e com isso combater as desigualdades.