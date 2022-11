Celebração não significa ajuntamento

Legitimamente, os portugueses ficaram boquiabertos com as comemorações da CGTP no 1.º de maio. Num momento em que se pede a todos que fiquem em casa é aceitável que gere revolta a ideia de que existem sindicalistas de primeira e portugueses de segunda, por maior que seja o respeito ao dia do trabalhador, aos ideais de Abril ou à ideologia comunista.

Celebrar não é “ajuntar” e se até o Papa celebrou a Páscoa com a Praça de São Marcos vazia, e teve provavelmente um significado bem maior do que se tivesse cheia ou com fiéis separados a cada dois metros, porque podem ser estes senhores sindicalistas uma exceção? Há algum racional por detrás? Se há só poder ser mau.

Tal como na polémica em torno das cerimónias do 25 de Abril (onde numa sala com capacidade para 900 pessoas estiveram menos de 100) alguns julgaram que a questão era meramente ideológica ou que estava diretamente relacionada com o grau de aceitação ou rejeição do 25 de Abril. Estaríamos, nesta visão primária e desenquadrada, no limite, perante uma linha divisória entre democratas e fascistas.

O maniqueísmo absurdo que ainda impera em demasia em Portugal traduz bem a pobreza e hipocrisia de muito do nosso debate político. A crítica ao “ajuntamento” da CGTP não é política nem ideológica. Baseia-se no bom senso, aquele que tem faltado a estes senhores por maior que seja o respeito que todos devemos ter pelo papel que desempenham em democracia. Tal como a maioria das críticas às cerimónias na Assembleia da República não pretendiam ferir a celebração em causa, mas o formato inicialmente assumido. Felizmente, o Parlamento compreendeu a mensagem, reduziu o número de participantes e reviu a organização da cerimónia.

Voltando ao “ajuntamento” da CGTP, importa esclarecer que o decreto presidencial tem costas largas, mas não cabe lá tudo: autorizou as comemorações do 1.º de maio, mas não significa que tenha validado um “ajuntamento” de mil pessoas. A CGTP abusou e o Governo foi complacente, ou por tática política ou receio institucional. Nenhum dos dois é positivo.

Na Alameda, a CGTP desafiou a autoridade do Estado, fez birra e mostrou a todos os portugueses que não se despediram de familiares durante os funerais que se realizaram nas últimas sete semanas, ou que estiveram impedidos de ver os seus filhos durante a quarentena que o seu esforço merece ser desrespeitado.

A questão não é saber se a 15 de maio, 14 dias depois do evento sindical realizado em pleno Estado de Emergência, a percentagem de contaminados irá aumentar. A questão é política porque em política conta o que se faz, mas conta muito o que não se faz.

Comemorar não significa juntar muita gente, mesmo com algum distanciamento social e uma encenada organização. Muitos estarão esquecidos, mas foi precisamente uma grande manifestação em Espanha - que juntou milhares de pessoas nas ruas de Madrid - que permitiu a infeção de centenas de pessoas. Será que não conseguimos encontrar formas mais simbólicas de assinalar, comemorar, celebrar datas históricas e fundamentais da nossa sociedade sem ser através da concentração de pessoas, trazidas sabe-se lá de onde, em autocarros?

Escrevi este texto porque me apercebi nos últimos dias de uma manipulação que surgiu nas redes sociais a propósito da autorização para a celebração destas datas. Juntava-se então o decreto Presidencial e os votos a favor de quase todos os partidos. Vamos por partes: em primeiro lugar, importa esclarecer que o Parlamento votou a Declaração do Estado de Emergência, e é a isso que se referem os votos identificados. A celebração do 1.º de Maio é mencionada apenas no preâmbulo que nem sequer é votado, mas sim o articulado. A isto segue-se o Decreto Presidencial que resulta do acordo com os restantes órgãos de soberania. Só depois há um Decreto do Governo que implementa as regras do Estado de Emergência. Aí sim estão autorizadas as comemorações, mas em moldes a verificar pelas autoridades. Algo que Parlamento não votou.

É verdade que mesmo esse decreto autoriza as “comemorações”, mas não legitima tudo . Recordo as declarações de ontem do Presidente da República que referiu que a sua “ideia era mais simbólica e mais restritiva”, não tinha que ver com a “dimensão e número” de participantes que a CGTP assumiu. Precisamente, é isto que pensará a generalidade dos portugueses. À excepção do Governo (da CGTP e do PCP) e, em particular, do ministro da Administração Interna e da ministra da Saúde que vieram elogiar a “capacidade de organização da CGTP”.

Sabendo que a preparação da manifestação foi acompanhada quer pela Administração Interna quer pelo Ministério da Saúde, isto significa que conheciam os moldes da organização e o transporte das pessoas entre concelhos. Das duas uma, ou foram coniventes e não tiveram coragem de se impor ao PCP e à CGTP, ou foram incompetentes e não fizeram o seu trabalho de avaliação e controlo pelo respeito das regras impostas a todos durante o Estado de Emergência. De outra forma, estes autocarros teriam sido parados na ponte 25 de Abril e obrigados a recuar aos seus concelhos de origem.

O povo não é estúpido e se, num primeiro momento o Governo ainda tentou “o fumei mas não inalei”, num segundo momento subiu a parada e tentou acusar o presidente de ter comprado o “maço de cigarros”.