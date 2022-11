Cimeira UE: o diabo está nos detalhes e é tudo isso que falta decidir

O pior inimigo da União Europeia são as falsas expectativas que são criadas e as responsabilidades de outros que lhe são atribuídas. A marca “UE” é demasiado forte para se distinguir entre a Comissão Europeia, o Conselho, o Parlamento Europeu ou até o BCE. Para o bem e para o mal é tudo União Europeia. Tal como também o são os Governos e primeiros-ministros sempre que se sentam à mesa do Conselho. Não há UE sem Estados-membros e sua comunicação após cada Cimeira é fundamental para a imagem da União e para a confiança dos cidadãos no projeto europeu.

Vem isto a propósito das constantes ilusões e desilusões que são criadas a cada Conselho Europeu. Nunca, como agora, as leituras e conclusões de cada chefe de Governo sobre as Cimeiras foram tão díspares e contraditórias, ficando a sensação que estiveram em reuniões diferentes. Nada contribui mais para o enfraquecimento do papel e da credibilidade do projeto europeu do que a desinformação criada pelos chefes de Governo e pelos presidentes destas instituições, sobretudo do Conselho. O evento que teve lugar no último dia 23 foi uma falsa partida, pelo menos face às expectativas criadas e às conclusões de sucesso anunciadas.

Ao ler as primeiras notícias sobre as conclusões da última quinta-feira, fiquei (inocentemente) surpreendido com a rapidez com que se tinha chegado a acordo sobre um novo pacote de ajuda à economia europeia. Os primeiros títulos diziam “fumo branco” outros “Conselho aprova Fundo de Recuperação” ou “Há acordo para um fundo de 1,5 mil biliões”. Pelos vistos não foi nada disso que se passou. Afinal, o Conselho chegou a acordo sobre a necessidade de encontrar mais ajudas alternativas ao SURE (esse sim foi aprovado), ao Mecanismo Europeu de Estabilidade e às linhas de crédito do BEI. Mas e esse Fundo de Recuperação, em que moldes irá funcionar? Financiado como? O Conselho não sabe, mas encarregou a Comissão Europeia de estudar o assunto e de fazer uma proposta. Ou seja, afinal o Conselho limitou-se a “conversar” sobre um novo mecanismo, um Fundo de Reconstrução”, mas muitos anunciaram-no como “um acordo histórico”. Isto é algo semelhante a estarem todos de acordo sobre a necessidade de garantir a paz do mundo, fazendo lembrar as respostas nos concursos de Miss Universo. O diabo está nos detalhes e é tudo isso que falta decidir.

E quais são esses detalhes: grosso modo, mais importante que o montante desse fundo de reconstrução é saber se serão verbas a fundo perdido para os Estados-membros ou mais linhas de crédito ou dívida a juros baixos. Tudo o resto é neste momento indiferente. Tal como disse António Costa, estamos para ver se trata de uma “fisga, de uma pressão de ar ou de uma bazuca”. Na perspetiva de Portugal, tudo o que não for a fundo perdido não passará de uma fisga já que o nosso país tem uma dívida pública tal que se assim não for (a “fundo perdido”) implicará mais austeridade. Se não for a tal bazuca, António Costa terá que fazer opções muito duras e importantes, ou ajuda as empresas ou terá que abdicar de várias linhas vermelhas dos seus Orçamentos de Estado.

Infelizmente, o debate faz-se apenas sobre a forma de financiamento do Fundo de Recuperação, quando talvez fosse mais importante definir a forma e a estratégia como esses fundos serão utilizados, se deverão contribuir para aumentar a autonomia estratégica de determinados sectores fundamentais da nossa economia? Servirão para apoiar a transformação digital? Para aumentar a resiliência das economias europeias e da nossa sociedade perante ameaças como esta?

A verdade, é que já se disse aos europeus que houve acordo. Resta saber o que lhes irão dizer quando a poeira assentar e as pessoas se aperceberem que afinal não foi bem assim. Vão voltar a culpar a UE ou vão os primeiros-ministros assumir a responsabilidade pelas fakenews que ajudaram a propagar?

Mas a verdade é que num sistema democrático como é o Conselho e a UE é quase impossível fazer diferente, o processo de decisão é naturalmente moroso, difícil, é preciso procurar soluções, encontrar consensos e tomar decisões. Todos os países têm as suas convicções, as suas ideologias e as suas opiniões públicas. Não se pode exigir que de um dia para o outro estejam todos de acordo e sobretudo de acordo com aquilo que nos dá mais jeito a nós. É mesmo assim, é a Europa com os seus defeitos e virtudes que, tal como a democracia, não é perfeita, mas mesmo assim é um projeto/sistema fantástico.

Ora, muitos dos que mais criticam a UE pelas suas indecisões, pela sua demora ou falta de consenso são muitas vezes os mais antifederalistas ou antieuropeus, como os comunistas, bloquistas, alguns socialistas e a extrema-direita por essa Europa fora. Mais uma vez, os extremos políticos voltam a tocar-se e a unir-se para responsabilizar a falta de agilidade da resposta europeia mesmo sem que essa Europa tenha quaisquer das competências necessárias em matéria de saúde pública.

Mais rapidez, maior agilidade e menor necessidade de consenso, só é possível com mais federalismo, com menos participação de Estados/Governos e, obviamente, com menos preponderância dos Estados mais pequenos. Lamento informar, mas uma UE mais rápida e mais ágil será também menos democrática e mais distante das populações. Não gosto de ser o porta-voz das más notícias, mas é contraditório querer uma UE mais ágil, mais rápida e mais eficaz e querer uma voz mais forte dos Estados-membros e dos Governos nas decisões de Bruxelas.

O problema não é a UE, o problema são os líderes dos seus Estados-membros que não tem coragem de decidir quando sentados no Conselho, que têm medo da sua opinião pública e que estão mais preocupados com as sondagens do que com o futuro dos seus países e dos seus cidadãos.