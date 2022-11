Pacote do Eurogrupo: das palmas ao embaraço

Traídos pela esperança, pela vontade de agradar ou pela credibilidade das instituições em causa, comentadores, políticos e jornalistas transmitiram as palmas do sucesso da última reunião do Eurogrupo que o spin habitual de Mário Centeno fez correr. Rapidamente, esses mesmos comentadores, políticos e jornalistas perceberam que tinham sido enganados. O pacote aprovado pelo Eurogrupo não só não era espetacular, como também não era exatamente como inicialmente o venderam, nem as medidas anunciadas eram propriamente novas ou da responsabilidade do Eurogrupo. Aparentemente a única boa notícia – se é que pode ser considerada como tal – era que tinha havido um acordo sobre qualquer coisa e, feliz ou infelizmente, isso é, demasiadas vezes, motivo de contentamento na Europa.

A União Europeia não pode ser vista num plano a preto e branco de derrotas ou de vitórias, como qualquer jogo de futebol, pois é muito mais do que isso: é um mecanismo de equilíbrios e de negociação entre países democráticos que se regem por regras que acordaram por unanimidade, os Tratados. Se algo não está previsto nesses documentos, que são os pilares da União, é porque provavelmente não houve necessidade ou unanimidade para o escrever em letra de “lei”. As posições dissonantes sobre determinados assuntos só podem por ser novidade ou surpresa para quem esteve ou faz questão de estar mais desatento.

Se o mais grave da dita reunião do Eurogrupo é a escassez de instrumentos adequados para uma resposta europeia à crise, o mais irritante e revoltante é mesmo esta necessidade de tentar fazer-nos crer que foi tudo um sucesso e que até terminou com palmas. Sinceramente deviam ter vergonha, não do acordo alcançado, porque sempre que há mais do que uma pessoa a decidir não se pode culpar todos por igual - afinal a UE também é uma democracia - mas sim pela tentativa de nos enganar a todos. A frase “terminou com palmas” é repugnante e a tentativa de a tentar passar para a opinião pública europeia como um sucesso é ainda pior.

Por outro lado, importa também clarificar - porque há sempre aqueles que não evitam a politiquice interna na análise aos resultados europeus - que o sucesso ou insucesso das reuniões do Eurogrupo não dependem exclusivamente de Mário Centeno. Obviamente que a culpa de não haver uma resposta mais forte da UE não é apenas do ministro das Finanças português. É por esta razão que não percebo o provincianismo de tentar fazer crer que o Eurogrupo tomou uma notável decisão apenas para não beliscar “o Ronaldo das Finanças”. Para o bem e para o mal não depende exclusivamente de Centeno, e daí não compreender a necessidade de nos mandarem constantemente areia para os olhos com “números de circo” que em nada beneficiam os portugueses. Se repararmos, nem o próprio primeiro-ministro português rejubilou com o resultado do Eurogrupo.

A verdade é que a única novidade ou iniciativa que resultou da reunião da semana passada, é um novo “Fundo de Recuperação” cujas regras e conteúdo ninguém ainda conhece. O resto, ou já existia ou já estava preparado pela Comissão, pelo BCE ou pelo próprio BEI:

Banco Central Europeu

12 de março – linha de crédito a 3 meses para bancos se poderem financiar (a juros negativos) e assim corresponder às necessidades das empresas; reforço em 120 mil milhões de euros (para um total de 350 mil milhões até ao final) do programa de compra de ativos;

18 de março – anunciada uma nova “bazuca” a que se chamou Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) com 750 mil milhões de euros para compra de ativos.

Só o BCE injetou na economia europeia 1050 mil milhões de euros.

Comissão Europeia

10 de março - 7,5 mil milhões de euros de reprogramação de fundos comunitários que pode chegar a 25 mil milhões de euros. Necessita de aprovação do Parlamento Europeu e do Conselho.

2 de abril – Programa SURE, no valor de 100 mil milhões de euros para ajudar a manter os rendimentos dos trabalhadores e auxiliar as empresas em dificuldade. Necessita da aprovação do Conselho Europeu.

Banco Europeu de Investimentos - apesar de ter sempre liquidez para empréstimos a empresas e aos Estados Membros, criou uma linha especial de 200 mil milhões de euros por indicação do Conselho (segundo informou o Eurogrupo).



Mecanismo Europeu de Estabilidade - mobilização de 240 mil milhões de euros de empréstimos até 2% do PIB de cada Estado-membro que só poderão ser usados para despesas de saúde relacionadas com a prevenção e cura da pandemia. Portugal pode ter acesso a 4,2 mil milhões.



Eurogrupo – não sendo uma “instituição europeia” tout court”, é uma das formas de organização do Conselho que reúne com os ministros das Finanças da Zona Euro, anunciou um pacote de ajudas de 540 mil milhões de euros constituída pelos 100 mil milhões do programa SURE antes anunciado pela Comissão, 200 mil milhões de euros do BEI, 240 mil milhões do MEE e um novo Fundo de Recuperação do qual apenas conhecemos o nome.

No próximo dia 23, o Conselho Europeu vai reunir e aprovará algumas das decisões agora propostas. Provavelmente, nesse dia, as notícias serão “UE aprova mais 540 mil milhões de euros” mas convém lembrar que o dinheiro tem sido sempre o mesmo, à excepção da “bazuca” do BCE. O SURE já foi anunciado duas vezes, uma pela Comissão e outra pelo Eurogrupo, mas o valor é sempre o mesmo.