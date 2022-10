UE: se não for pela solidariedade que seja pela equidade e pela geopolítica

A diferença entre os instrumentos que cada país da União Europeia está a adotar para apoiar as empresas e os trabalhadores nesta crise pode criar assimetrias ainda maiores entre as empresas dos diferentes países que competem no mercado comum.

É verdade que já hoje essas empresas têm condições diferentes nos seus países de origem, desde impostos, legislação laboral, entre outros. Mas importa também não esquecer que a localização das empresas ajuda a alavancar os seus negócios pois a proximidade geográfica a outros países europeus, e aos cerca de 500 milhões de consumidores, muito ajuda a alavancar e a expandir as suas atividades comerciais e industriais. No entanto, uma das principais limitações impostas pelos Tratados Europeus é precisamente sobre as “ajudas de Estado” aos sectores económicos (ver artigo 107.º do Tratado de Funcionamento da UE) para que a intervenção dos Governos não desvirtue a concorrência. Com base nas exceções previstas a Comissão Europeia facilitou a ação dos Estados no apoio às empresas durante esta crise, deixando ao critério de cada Governo a escolha dos modelos de ajuda possíveis: ajudas diretas, ou seja, financiamento a fundo perdido ou então dar garantias de Estado a empréstimos feitos pelos bancos às empresas.

O problema é que esta “liberdade” de escolha e as condições de partida ou opções políticas de cada um levam a que alguns Estados acabem por “doar” essa ajuda às suas empresas enquanto outros apenas “emprestam”, obrigando à sua devolução daqui a alguns meses. Ou seja, ultrapassada esta crise, determinadas empresas regressam ao mercado com as contas “limpas” e as outras, além de terem que recuperar o tempo perdido, têm ainda de devolver os empréstimos que receberam. E competem no mesmo mercado, são concorrentes. É neste ponto que é importante coordenar, ou criar condições, para melhor equilibrar o tipo de ajudas que são dadas. Cada país tem as suas capacidades económicas e realidades financeiras, tem os seus problemas e a sua dívida pública, o que os leva certamente a ter que fazer opções diferentes porque têm contextos e possibilidades diferentes.

É por isso que, especialmente numa fase como esta, era tão importante conseguir apoios diretos às empresas e igualdade de acesso a financiamento a todos os países da UE. Daí se justificarem, mais do que nunca, a emissão de “Eurobonds” ou outro instrumento que crie condições semelhantes de acesso a financiamento a baixo custo para os países que precisarem. O Programa de Apoio ao Desemprego Temporário (SURE) agora apresentado pela Comissão já um bom caminho pois será a UE a emitir a dívida. É por estas razões que defendo um instrumento igual para todos, não por uma questão de solidariedade europeia, mas sim de equidade . O facto de não termos fronteiras internas, de haver livre circulação de pessoas, serviços e de mercadorias, de termos um mercado interno tão intenso, foi uma opção de todos os Estados-membros e esta enorme mobilidade e interligação entre todos não será alheia a uma forte propagação deste vírus por toda a Europa, com impactos mais graves nuns países do que noutros.

Se por estas razões se justifica uma ação conjunta e solidária de todos os países da UE, importa também lembrar que também em termos geopolíticos essa opção é mais válida do que nunca. Enquanto a economia europeia e americana, tal como a índia, estão em “confinamento” o dragão chinês já está a laborar a todo o gás e a ganhar terreno a todos. A economia europeia só manterá a sua capacidade e importância na economia global se atuar como um todo, pois com o xadrez geopolítico que sairá desta crise não bastará a Alemanha e a Holanda arrancarem bem. Recordo que Itália e França são das maiores economias mundiais e das que mais estão a sofrer com esta pandemia. A Europa, que tem uma economia muito interdependente, só manterá a sua preponderância económica se agir em conjunto e sem hesitações. Ou se une e recupera em conjunto ou nenhum dos Estados-membros terá capacidade para se mexer no meio de gigantes como a China, a Índia ou os EUA.

Para bem dos nossos empresários e dos trabalhadores, o Estado português parece já ter começado a inverter a sua estratégia ao solicitar (obteve autorização no sábado, dia 4 de abril) à Comissão Europeia a primeira autorização para “ajudas diretas” depois dos insuficientes empréstimos que ficaram muito aquém das expectativas e das necessidades das empresas. Mais detalhes sobre as condições desta autorização podem ser consultados AQUI.

A terminar, partilho e destaco o excelente contributo que o PSD apresentou ontem ao Governo com um conjunto de medidas para fazer face à situação económica que resulta das medidas de confinamento social.