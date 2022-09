Os novos tempos do debate político têm sido caracterizados pela simplicidade da mensagem, pela reação limitada aos temas da agenda mediática, pela manipulação das sensações da opinião pública e pela utilização cuidada de meias verdades.

Tudo isto tem permitido a existência de políticos que, para disfarçar os seus erros e fragilidades, não hesitam em esconder informação , em reagir aos críticos com frases de indignação e acusações de perseguição , em destratar as instituições e reguladores independentes que são incómodas, em escolher ou permitir escolher familiares para cargos de responsabilidade política , em tentar condicionar as instituições independentes , em fazer alianças inéditas com inimigos ou adversários de sempre, em escolher militantes partidários para cargos independentes, em destratar os antecessores que foram legitimamente eleitos para os cargos ou até em ameaçar fisicamente pessoas que de si discordem e até jornalistas . De imediato esta descrição faz-nos lembrar Donald Trump, mas, na verdade, também assenta lindamente em António Costa, que na semana do maior pico da crise do coronavírus, e um dia após o Presidente da República apelar à procura de consensos entre os partidos políticos, encontrou oportunidade para insultar o líder do maior partido da oposição dizendo que este não tem “uma única ideia para o país”.

Curioso que há uns meses Costa criticava as ideias de Rio e do PSD, hoje diz que este não tem ideias. Para os mais distraídos recomendo a leitura do site do Conselho Estratégico Nacional ou ler o programa eleitoral do PSD. António Costa tem a possibilidade de concretizar as suas ideias pois foi finalmente eleito, mas para disfarçar a sua incapacidade atira farpas à oposição. Como dizia o Ricardo A. Pereira “eles falam, falam, mas não os vejo a fazer nada”.

Ora, a outra critica do primeiro-ministro a Rui Rio nessa entrevista dada ao "Público" também lhe assenta a si próprio como uma luva, pois António Costa, ele sim, é um “político exímio” a adaptar-se às “circunstâncias em função do ambiente político e dos títulos de jornais”. Esteve bem Rui Rio em não responder pois como um dia disse Bernard Shaw “não lutes com um ...”.

O atual primeiro-ministro seria um político bestial se o debate político se fizesse sem memória, o que às vezes até parece acontecer, porque diz tudo e o seu contrário, faz alianças com quem a seguir apelida de inimigo (disse que o Bloco de Esquerda é um “partido oportunista que parasita a desgraça alheia, mas incapaz de assumir os riscos da governação”), recupera argumentos e ideias que antes diabolizou, aplica princípios no discurso que na prática contraria recorrentemente.

O mesmo Costa que criticava a austeridade da troika deixa hoje grande parte do orçamento por utilizar graças a cativações, o mesmo Costa que defendia o investimento público deixa hoje mais de 60% das verbas por utilizar, o mesmo Costa que dizia querer salvar o SNS é hoje o primeiro-ministro que deixa a saúde do país em estado de coma, o mesmo Costa que diz ser o líder na ambição climática é o mesmo que quer esburacar serras à procura de lítio, o Costa que criticava as opções europeias de Passos Coelho é o mesmo que recupera propostas (dizendo ser suas) como a criação do FMI europeu e de um orçamento próprio para a zona euro.

É na verdade um político que faz da demagogia a sua arma, sem ideias para o futuro do país, que sobrevive à custa do oportunismo e do malabarismo político e que é o principal beneficiário da falta de recursos de uma imprensa livre e escrutinadora incapaz de desmentir todas as fakenews alimentadas pelo Governo e pela sua máquina de propaganda paga com o dinheiro dos contribuintes.

Se segundo Costa é Rui Rio quem não tem ideias, não deixa de ser curioso que o seu Governo seja recorrentemente acusado pela Comissão Europeia e pelo FMI de não ter feito reformas estruturais e agravado o saldo estrutural. António Costa tem-se limitado a “gerir a circunstância”, a aproveitar as benesses do agravamento dos impostos e a aproveitar os juros baixos que resultam da credibilidade reconquistada pelo país, ainda no tempo de Passos Coelho, e sobretudo pela política de compra de dívida pelo BCE.

De ideias novas de António Costa apenas conhecemos as vacas voadoras e a nova febre do ouro que parece ser a descoberta do lítio e as centrais de produção de hidrogénio. As outras ideias, como o regresso das PPP´s à tripa forra, o condicionamento das instituições independentes, o aumento de impostos, a falta de transparência e a dependência do Estado, não são novas pois já as conhecíamos do tempo de José Sócrates.