PS: a ameaça que corrói as instituições independentes

Não existe democracia liberal sem instituições fortes e reguladores independentes, que fiscalizem e limitem o poder executivo. Tal como a Justiça se deve manter independente do poder político, também instituições como o Tribunal de Contas, o Conselho de Finanças Públicas, o INE ou o Banco de Portugal e os restantes reguladores, como a Autoridade da Concorrência, a ANACOM, a ERSAR, entre outros. Um dos pressupostos dessa independência é a forma como os seus responsáveis são escolhidos e nomeados. Apesar das regras legais previstas na Lei-Quadro dos Reguladores, o sistema não é totalmente imune a escolhas mais baseadas em função da lealdade política e não na experiência e na competência técnica, conhecimento na área da regulação e no sentido de responsabilidade na defesa do interesse público.

Aos reguladores compete regular de forma independente quer dos interesses privados, quer dos poderes públicos. É essa uma grande diferença para uma qualquer direção geral ou instituto público que está sujeito à direção e orientações do governo.

A recente polémica em torno da suposta ida de Mário Centeno para o Banco de Portugal fez alguns comentadores lembrar que também no tempo de Cavaco Silva, ministros das Finanças como Miguel Beleza ou Tavares Moreira fizeram o mesmo percurso. A honestidade intelectual obriga-nos a recordar que nesse tempo o Banco de Portugal não era ainda uma entidade independente, antes pelo contrário, pois na maior das suas obrigações, a política cambial e monetária, a sua ação dependia também da estratégia do ministro das Finanças com o qual era suposto o Banco de Portugal estar coordenado. Isso mudou em 1998 com a 2.ª fase da União Económica e Monetária que antecipou e preparou a entrada em vigor da moeda única. Quem tiver dúvidas pode saber mais AQUI.

Mas vem este artigo a propósito dos recorrentes ataques de dirigentes do Partido Socialista, sejam autarcas, governantes ou simples deputados, às instituições independentes que de vez em quando “destapam” a conduta, ou a narrativa do Governo. Os exemplos são recorrentes e têm os mais diversos protagonistas naquilo que é a face mais visível desse condicionamento. Sim, também há uma parte que é mais discreta ou menos transparente que passa pelas cativações dos seus orçamentos que vão até ao congelamento das receitas próprias desses reguladores por parte de Mário Centeno, impedindo-os de otimizar as suas ações e fiscalizações, ficando numa posição de dependência do poder político que é contrária ao seu estatuto de regulador.

O Tribunal de Contas (TC) tem sido o principal alvo do Governo e do PS. Muitos já não se recordam, mas o primeiro “enfrentamento” foi a propósito dos contratos de aluguer de meios aéreos de combate aos incêndios. O Governo desculpou os atrasos com o TC quando afinal os contratos respetivos nem tinham ainda dado entrada no Tribunal. Mais tarde veio o duríssimo relatório sobre a venda dos imóveis da Segurança Social à Câmara Municipal de Lisboa a “preço de saldo”. A reação da autarquia e do cada vez mais arrogante Fernando Medina foi apelidar o TC de ser “incompetente” e “político” e de ter produzido um “relatório lamentável”. Semanas depois surge um outro relatório do mesmo Tribunal que considera o modelo de financiamento do Ensino Superior como “pouco transparente” e que “desrespeita a respetiva Lei de Bases e a fórmula aí existente”. Toda a gente que conhece a realidade atual do ensino superior sabe que isso é verdade. A retaliação do ministro Manuel Heitor foi imediata acusando o Tribunal de Contas de ultrapassar “os limites da sua competência” apelidado o Relatório de ser um “conjunto de lugares comuns de índole política”. Donald Trump não diria melhor.

O episódio mais grave de todos terá sido quando a ERSAR pediu ao Ministério Público para invalidar um despacho ilegal do Ministério do Ambiente que favorecia um grupo económico dando-lhe, sem concurso, o exclusivo do “tratamento dos bioresíduos” a nível nacional. O palavroso ministro Matos Fernandes, chegou a acusar o Regulador de “incompetência” e, inaugurando uma nova forma de pressão, quando quase em simultâneo ordenou uma inspeção do seu braço armado inspetivo (IGAMAOT) ao próprio Regulador que ousou contestar a legalidade de uma decisão do seu Ministério. Se isso não é pressionar, não sei o que isso será. O Governo e o ministro do Ambiente acabaram por revogar o dito despacho quando a própria Procuradoria Geral da República deu razão ao regulador independente. Apesar da arrogância e das pressões o sistema funcionou porque a Justiça, este caso a PGR, funcionou com independência ao interpretar a lei.

Convém também não esquecer as constantes guerras entre Mário Centeno e o Banco de Portugal que levou até ao atrevimento de tentar alterar a lei para colocar a Inspeção Geral de Finanças, sob sua tutela, como entidade com poder de inspecionar o Banco de Portugal. Tal desplante foi felizmente travado pela Comissão Europeia e pelo BCE.

O que mais me espanta é a fúria e carga política destas reações ao nível político e institucional, a que normalmente se soma uma turba de ativistas das redes sociais, os “Abrantes” do costume, que de forma organizada ampliam estes ataques às instituições independentes sempre que estas cumprem o seu papel e, direta ou indiretamente, desmascaram as aldrabices narrativas do Governo. O nível agressivo e furioso destas reações por parte de dirigentes políticos com responsabilidade, e que deveriam ter mais respeito pelos outros órgãos do Estado, só tem explicação na arrogância de quem se acha “dono” da coisa pública e acima de qualquer escrutínio independente. São estes comportamentos, sobretudo vindos de partidos políticos com especiais responsabilidades na construção da nossa democracia, que a enfraquecem e que minam a solidez e qualidade das nossas instituições.