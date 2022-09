O Estado transformado em quintal do PS

Sejamos francos, é mais ou menos habitual e até compreensível que, dentro da sua estratégia política, Governos e autarquias tentem mostrar mais obra e dar as boas notícias em véspera de eleições. Mas depois há o PS que tem um histórico de abusos, de falsos anúncios e do aproveitamento dos recursos do Estado para aumentar clientelas e somar votos em eleições. É impossível esquecer os aumentos de salários na função pública nas vésperas das eleições de 2008 e que foram cortados, pelos mesmos Ministros, meses após a vitória do Partido Socialista em 2008. Ao contrário de outros, não censuro que se façam inaugurações de obra feita, desprezo sim que se assinem protocolos e outros expedientes sem dotação orçamental, apenas e só para iludir as pessoas e criar falsas expectativas ou simplesmente para disfarçar a incapacidade de investimento ao longo de 4 anos.

Ao regressar do Algarve em plena “crise dos combustíveis”, parei numa área de serviço do Baixo Alentejo e deparei-me com a capa do Diário do Sul onde estava escarrapachado “Ministro anuncia 62 milhões de euros para regadio”, anúncio feito pelo cabeça de lista do PS em Évora, o Ministro Capoulas Santos. Na mesma prateleira estava o Diário do Alentejo que tinha em manchete “Governo anuncia verbas para requalificar 8 escolas no distrito de Beja”. Cheguei à Figueira da Foz e ao entrar numa tabacaria vi a manchete do Diário das Beiras com a cabeça de lista do PS em Coimbra, vestida de Ministra da Saúde, a anunciar que “a localização da nova Maternidade terá em conta o parecer da Câmara Municipal”. Maternidade esta que andou 4 anos a ser adiada. Ao lado estava o “O Figueirense” que além de anunciar mau tempo para os veraneantes e “Pecado e Sensualidade no Casino” tem em manchete, provavelmente pela enésima vez nos últimos anos, que a “Linha do Oeste vai ser modernizada”. A Gazeta das Caldas anuncia precisamente a mesma coisa, mas clarificando que se trata apenas de um pequeno troço. Ao lado o Correio da Manhã trazia a notícia, repetida várias vezes ao longo dos últimos três anos: “Governo anuncia concurso para novo Hospital de Évora”.

Há umas semanas reparei na presença cada vez mais constante da Secretária de Estado Alexandra Leitão no distrito de Santarém, mas tendo em conta a quantidade de promessas por concretizar e de obras adiadas nas escolas da região, nunca imaginei que viesse a ser cabeça de lista do PS. Porém, uma semana após o anúncio da sua candidatura assinou 3 protocolos, em 3 cerimónias a comprometer o Estado a fazer após 2019 aquilo que Alexandra Leitão e Mário Centeno suspenderam desde 2015. Achei um abuso, um verdadeiro desplante e sobretudo um ultraje aos cidadãos. Importa dizer que em matéria de obras em escolas o Governo atual tem a mais baixa execução do Orçamento das últimas décadas. Mas rapidamente percebi que esta estratégia não era excepção, mas sim a regra do Governo de António Costa. Basta ver os anúncios do próprio Ministro da Educação no distrito onde é candidato, Viana do Castelo.

Isto começava a ser um pouco revoltante. Decidi recorrer ao Sapo/jornais e ver os restantes jornais locais e regionais para confirmar a tese. Não só não me surpreendi como fiquei atónito com a quantidade de casos semelhantes. Na verdade, há três tipos de notícias em quase todos os jornais que consultei: problemas nos hospitais e centros de saúde; encontros de emigrantes portugueses; Governo anuncia novos investimentos. Só alguns exemplos:

A Guarda “Modernização da Linha da Beira Alta entre Guarda e Cerdeira“ Jornal da Beira “Unidade de Saúde Familiar na Casa das Bocas adjudicada pela segunda vez” Jornal de Barcelos “ Alargamento do serviço de comboios urbanos entre Porto e Barcelos” Jornal de Sintra “Novas unidades de saúde no concelho” Diário de Leiria - “IP6 abrangido em concurso que prevê investimento de 12,1 milhões” Notícias da Covilhã - “Troço Covilhã-Guarda em 2020” O Interior - “Unidade de topo da GNR vai ser instalada na Guarda” O Regional – “Lançado concurso para requalificação da escola Serafim Leite” Porta da Estrela – “Seia recebe novo centro de gestão informática do Governo” Rede Regional – “Obras da Escola Secundária do Cartaxo vão custar milhão e meio” O Mirante – “Para acabar com problemas da Escola de Alpiarça faz-se acordo com vinte anos de atraso” MedioTejo,net – “Chamusca, Alpiarça e Cartaxo assinam protocolos para requalificação de escolas” Sábado - Governante e cabeça de lista por Santarém aprova obras de €1,5 milhões no Cartaxo Público – “Governo aprova investimento de 642 milhões em novo terminal em Sines”

Estes são apenas alguns exemplos recolhidos nos últimos três dias. Poderia aqui falar do aumento exponencial de eventos, visitas, assinaturas de protocolos, de cerimónias a pedido dos Gabinetes do Governo para aumentar a propagação da mensagem do Partido Socialista. Esta intoxicação é uma coisa nunca vista. Em alguns concelhos do interior já vi membros do Governo a marcar presença em aniversários de inaugurações. Ou seja, depois de inaugurada uma Loja do Cidadão (decidida e preparada pelo Governo anterior) não só fazem a inauguração, e bem, como em três anos consecutivos celebram o respetivo aniversário com direito a descerramento de placa alusiva à presença da entidade.

Esta gente não brinca. Para este Partido Socialista, o Estado é o PS e o importante é manter o poder. O país, os portugueses e a democracia vêm sempre em segundo lugar.