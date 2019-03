Este Carnaval o PS disfarçou-se de combatente das fakenews

O Partido Socialista preocupado com as fakenews seria mais ou mesmo que ver o juiz Neto Moura presidir à APAV, o Ricardo Araújo Pereira ou o Bruno Nogueira ofenderem-se com uma piada, José Sócrates encabeçar a luta contra a corrupção, Conan Osíris gozar com o cabelo do Jorge Jesus ou Kim Jong-un chamar ditador a Nicolas Maduro. Mais: vermos Trump pedir bom-senso ou Putin criticar uma ingerência externa.

As fakenews existem e sempre existiram. Hoje são mais perigosas porque existem mais meios de difusão (sobretudo redes sociais), há robots que as promovem, temos menos jornalismo e a imprensa não tem meios suficientes para acompanhar e responder ao crescente número de fontes manipuladas. Acresce que, apesar da maior taxa de alfabetização, temos menos tempo e disponibilidade para ler criticamente o que transcrevem os títulos. Hoje, para a esmagadora maioria da população, mais importante do que o texto é a primeira imagem que este transmite, isto é, o título.

Mentiras e meias verdades sempre existiram no discurso político, muitas vezes associados à demagogia e exagero da realidade para chamar a atenção - o Bloco de Esquerda é pródigo nesta tática. Então o que mudou? As “fake” passaram a “news” porque alguém não faz, não consegue ou não o deixam fazer o seu trabalho. Hoje, como nunca, as fontes de informação vão além da imprensa e não são sujeitas ao escrutínio que deve ser feito pela comunicação social.

Ao ter o desplante de pretender tomar a iniciativa de combater as notícias falsas sem nenhum mea culpa, o Partido Socialista prova estar em fuga para a frente num processo onde tem demasiadas culpas no cartório. Provavelmente, o maior contributo que o PS e o Governo poderiam dar para este combate seria pararem de promover, emitir e distribuir notícias sem qualquer aderência à realidade.

Verdade seja dita, a saída do ex-ministro Pedro Marques do Governo pode ser, isso sim, um grande contributo para a redução do número de fakenews em Portugal.

Faço minhas as recentes palavras do ex-militante socialista, Henrique Neto, um dos primeiros a alertar para os perigos de José Sócrates: “Então o Partido Socialista que tem a maior rede de desinformação e de mentira existente em Portugal, está preocupado com a desinformação, com as fakenews?”.

O PS que diz querer “combater as falsas notícias” é o mesmo que, no Governo, ficou conhecido pelas suas tentativas de controlo das instituições portuguesas, teve membros do seu partido acusados de “atentar contra o Estado de Direito”, tentou mudar ou escolher diretores e administradores de jornais, tentou comprar através da Portugal Telecom um canal de televisão, usou os serviços secretos para obter informações ilícitas e tinha um Primeiro-Ministro que recorrentemente pressionava e ameaçava jornalistas.

Como recentemente lembrava o ex-presidente da ERC, Carlos Magno, “normalmente os mais preocupados publicamente com as fakenews são os principais promotores de notícias falsas.” Como AQUI escrevi, este fenómeno deve ser também uma oportunidade para a verdadeira imprensa encontrar novamente o seu espaço e “separar o trigo do joio”. Recentemente vimos a Agência Lusa apresentar uma nova estratégia de combate às notícias falsas, mas a verdade é que o melhor contributo que temos tido está no nascimento do Polígrafo e das rubricas de “fact check” que alguns jornais têm adotado. Se quiser, e se tiver liberdade para isso, a Lusa pode dar um enorme contributo para este problema.

A estratégia atual do PS é óbvia e vem da escola Socrática: depois de lançar um conjunto de inverdades e falsas promessas teme agora o “ricochete”, o fact-checking, isto é, o duro confronto da mentira com a realidade.

À boa maneira de Nicolas Maduro, o PS apelidará de injúria e calúnia toda e qualquer promessa que persista por cumprir. Prometeram o mundo? Agora...é tudo falso. Só pode, porque o PS não mente, é tudo uma fakenews, dir-nos-ão os porta-vozes do regime.

Esta estratégia não é nova, já vem do léxico de José Sócrates, do “Abrantes” e do “Peixoto” da Câmara Corporativa (agora transformado em Geringonça.com), aquele blog onde durante anos mais de metade do atual Governo de António Costa escrevia, sob anonimato, com informação privilegiada, adulterada e de forma remunerada. Quem pagava tudo? Um clássico no PS: o Estado!

Deixo um caderno de encargos alternativo ao Partido Socialista e ao Governo que deve ser lido com humor. Tudo é tão triste que, apesar de ser Carnaval, vemo-nos obrigados a levar a mal:

1. Temos de acabar com o lobo mau vestido de avózinha: fazer mea culpa por todas as fakenews que promoveram.

2. Apagar e pedir desculpa por todas as publicações do Partido Socialista e da conta de Twitter @PlaneamentoPT sobre ferrovia, rodovia, aeroportos, TAP, fundos do PT2020 e PT2030;

3. Apagar e pedir desculpa por todas as aldrabices ditas no Parlamento pelo Ministro da Educação e publicadas no perfil do twiter @EducacaoPT;

4. Pedir desculpa por todas as manipulações proferidas pelo Ministro da Ciência e apagar as aldrabices no perfil de Twitter @CienciaPT.

5. Obrigar Mário Centeno a fazer uma conferência de imprensa para apresentar os números da execução orçamental de 2016, 2017, 2018, o Plano B de medidas apresentadas a Bruxelas e, já agora, os sms trocados com António Domingues. Já para não falar das condições de venda do Novo Banco.

6. Obrigar os membros do Governo a responderem às perguntas orais e escritas que os Deputados da oposição lhes fazem.

7. Revelar as identidades e os contratos assinados pelos Governos de António Costa e José Sócrates e pela Câmara de Lisboa com autores que integram ou integraram blogues e perfis como o “Câmara Corporativa”, “Geringonça.com”, “Uma Página Numa Rede Social”, entre outros.

8. Propor à Ministra da Cultura que comece por verificar as fakenews do seu Conselho de Ministros antes de “atacar” o resto do país.

9. Propor ao Presidente da República uma comenda a todos os jornalistas que têm tido coragem de desmentir o Governo, e a oposição, com fact checks ou notícias de investigação que contrariam narrativas oficiais com um objetivo, genuíno quanto incontornável: a verdade. Doa a quem doer.