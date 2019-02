Keynes às voltas no caixão: metade do investimento ficou na gaveta

Quando o Governo da geringonça anunciou que “havia outro caminho” para sair da crise os portugueses acreditaram que o investimento na saúde, na educação ou nas Infraestruturas iria aumentar. Pelos vistos nada disso aconteceu e o caminho de Mário Centeno e António Costa foi, pelos vistos, aumentar ainda mais os impostos, reduzir ainda mais o investimento, distribuir umas benesses, aproveitar o balanço económico que herdaram e adiar pagamentos. Tudo isto associado a uma retórica simpática e de confiança e, obviamente, ao silenciamento cúmplice do PCP e do BE e, por via disso, dos sindicatos e de muitos comentadores.

Este encantamento e ilusionismo não poderia durar para sempre e quando as vacas deixaram de voar os portugueses começaram a aperceber-se que andavam a ser enganados. As falhas nos hospitais, nas escolas, nas pensões, nas polícias, nos comboios, ou as greves não aconteciam por acaso. Como agora podemos confirmar, o governo andava a cortar no investimento enquanto criava expectativas que agora não consegue cumprir porque tem de respeitar os limites orçamentais que Centeno definiu, que Costa acatou e que Catarina e Jerónimo subscreveram.

A verdade é que a coligação de esquerda conseguiu a proeza de fazer menos investimento do que o Governo da austeridade de direita. Keynes deve estar a dar verdadeiras voltas no caixão porque há uma coligação de esquerda em Portugal que trava a fundo no investimento público. Vamos então aos factos que tanto irritam António Costa pois, como bom discípulo de Sócrates, a “sua verdade” raramente corresponde à realidade.

Se olharmos para a execução dos Orçamentos de 2016, 2017 e 2018 rapidamente nos apercebemos do grande embuste que foi criado. Pior do que não aumentar o investimento, tal como propagandeado, é ter níveis de investimento em sectores fundamentais abaixo dos efetuados no período da troika e do estado de necessidade em que PSD e CDS governaram.

Os dados da execução orçamental de 2018 permitem concluir que o conjunto das Administrações Públicas ficaram 1.175 milhões de euros abaixo do orçamentado para investimento, de tal forma que o realizado em 2018 foi inferior ao realizado em 2015. Não, não é engano meu, fomos mesmo todos bem enganados.

Quando analisamos o investimento público na Administração Central constatamos que ficaram por realizar 927 M€, de um total orçamentado de 3.409 M€. Ou seja, a taxa de execução ficou, à primeira vista, nos 72,8%. No entanto, a parte que diz respeito às “concessões “que neste total é muito elevado, e foi, como não podia deixar de ser, paga na íntegra: trata-se de pagar o devido aos concessionários por despesa já realizada no passado. Se extrairmos do total da Administração Central essa despesa, o que ficou por realizar foram 932,2 M€ (a execução da despesa com concessões excedeu marginalmente o orçamentado), num total orçamentado de 1.940 M€. Quer isto dizer que a taxa de execu çã o do investimento p ú blico real do ano 2018 da iniciativa e exclusiva responsabilidade do governo foi de apenas 52%; 48% ficaram na gaveta.

Isto significa que o governo não realizou metade do investimento público com que se comprometeu no Orçamento do Estado para 2018. Nada de novo, pois em 2016 e em 2017 foi bastante parecido.

Um dos casos mais graves é o “Planeamento e as Infraestruturas” sob responsabilidade do ex Ministro Pedro Marques, onde ficaram por realizar 180,6 M€ de um total de investimento orçamentado de 364,3 M€; em termos percentuais, realizaram apenas 50,4% do investimento previsto.

Em termos percentuais, não absolutos, há casos ainda piores como a Saúde, que não executou 164,1 M€, tem uma taxa de execução de 45,4%, portanto com bem mais de metade do investimento orçamentado por executar. Por seu lado, o Ambiente com 107,1 M€ que ficaram aprovados no OE2018, mas que afinal tiveram uma taxa de execução vergonhosa: 39,9%.

Mais revoltante ainda, quer pela importância estratégica para o país, mas sobretudo pelo avançado estado de degradação em que se encontram várias escolas, temos a Educação cuja baixa execução é um verdadeiro escândalo: dos 80 milhões de euros orçamentados como investimento, apenas foram utilizados 25,5 milhões de euros, ou seja, uma taxa de execução de 31,9% quando há escolas em condições miseráveis em vários pontos do país. Ficou 68,1% do investimento previsto no OE2018 por utilizar.

Nas Administrações Públicas como um todo, o investimento está 160 M€ aquém do realizado em 2015 (-3,6%). Mas se fizermos zoom sobre a Administração Central, o investimento efetivamente realizado em cada ano, então a diferença é de 500 M€; o investimento público, definido neste perímetro, o da responsabilidade política do Governo, est á assim 32,2% abaixo do realizado em 2015.

Já em 2017 este comportamento do Governo se tinha manifestado pois o investimento público (administração central) estava em 11,3% abaixo do nível em que o deixámos em 2015.

Desde 2015 que a não execução de investimento orçamentado foi sempre aumentando até atingir a quantidade abismal de 1.175 Milhões de euros. Basta consultarmos os dados da Conta Geral do Estado de cada ano e podemos verificar os exemplos que podem ser comparados (há que outros que pela dimensão das alterações feitas à estrutura do governo torna impossível ou desonesta qualquer comparação):

Seguran ç a Interna : 2015 - 39 M euros, 2016 - 29,8 M euros, 2017 - 24 M euros, uma queda de - 37% entre 2015 e 2017.

Justi ç a : 2015 - 37,7 Milh õ es € , 2016 - 27,1 M, 2017-23 M euros, uma queda de -39% entre 2015 e 2017.

Ci ê ncia e Ensino Superior : 2015 - 155,9 M euros, 2016- 81,2 M euros, 2017-103 M euros, uma queda de -33,9% entre 2015 e 2017.

Ensino b á sico e Secund á rio : 2015-127 M euros, 2016-43,8 M euros, 2017-55 M euros, uma queda de -56,4 % de 2015 a 2017 .

Sa ú de: 2015 - 163 M euros, 2016 - 116,6 M euros, 2017 - 110 M euros, uma redu çã o de -32,3% de 2015 a 2017

Ambiente: 2015 - 77 M euros, 2016 - 53,8 M euros, 2017 - 56,4 M euros, uma redu çã o de -27,4% de 2015 a 2017 .

Estes dados surpreenderão muita gente, mas é importante que nos habituemos a analisar os momentos políticos com factos concretos e não apenas com canções de encantar. Infelizmente, tal como ontem confirmava o Eurobarómetro, os portugueses são dos europeus com maior facilidade em acreditar em fakenews.

P.S.1 Importa referir que para fazer esta análise desagregamos o investimento realizado pelos governos regionais e pelas autarquias já que o “agregado investimento Público nas Administrações Públicas” inclui as administrações regionais e locais. Se quisermos apurar melhor como se comportou o governo central enquanto “gestor” do investimento público teremos de circunscrever o Investimento Público à administração central.

P.S.2 Tendo em conta que os valores do investimento público, quer no todo da Administração Central, quer apenas no total do Planeamento e Infraestruturas estão muito influenciados pela despesa com concessões, que corresponde a investimento não realizado no ano em curso, mas no passado, sendo, portanto, as verbas realizadas simples pagamento de investimento que já havia sido feito, é importante expurgar o investimento público da Administração Central desta despesa.

Fontes:

2018, DGO – Síntese de Execução Orçamental, Informação Complementar; 2017, Conta Geral do Estado. Notas análise económica/conjuntura Jorge C Costa (GPPSD)