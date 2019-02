As fakenews do Governo sobre a execução de fundos europeus

No passado fim de semana, António Costa voltou à carga com as mentiras sobre a “sua” execução de fundos do PT2020, e a comparação com a situação que herdou, numa tentativa desonesta de destacar a (in)competência do Ministro Pedro Marques como candidato às eleições europeias. Vamos aos factos.

Em abril de 2016 a Comissão Europeia enviou um documento ao Parlamento Europeu sobre as verbas executadas do atual Programa Quadro, que no caso português é operacionalizado pelo PT2030.

A 30 de abril de 2016 Portugal era o Estado-Membro com mais fundos executados (888 milhões de euros), seguido da França com (790 milhões) e do Reino Unido (723 milhões). Ou seja, Portugal liderava a execução, o total de verbas efetivamente pagas e executadas. Nessa altura a dupla Costa e Marques insistia em dizer que o Governo PSD/CDS só tinha ainda entregue 4 milhões de euros às empresas portuguesas, mas queixava-se, pela boca de Capoulas Santos, de ter já tudo “gasto” na Agricultura (PDR). Então como ficamos? Estranho, não é?

Importa aqui distinguir o que são compromissos assumidos do que é o “executado”, ou seja, o que é efetivamente pago a empresas e a instituições. António Costa e Pedro Marques adoram misturar as duas coisas, mas entre projetos aprovados e dinheiro executado vai uma grande distância, a distância de realizar os investimentos e avançar para os pedidos de pagamento. Até um processo estar concluído não pode ser considerado “executado” porque alguns projetos ficam mesmo pelo caminho. Aqui fica explicada a primeira mentira do Primeiro-Ministro.

Como recentemente lembrava Miguel Poiares Maduro importa também comparar a execução herdada por António Costa, com o QREN. “a execução dos fundos é agora mais baixa do que no período correspondente do QREN (o quadro anterior de fundos europeus), sendo que quando este Governo entrou em funções a taxa de execução do PT 2020 (o quadro atual) era bem superior ao então período homologo do QREN.”

A outra notícia falsa de António Costa e do seu Ministro/Candidato Pedro Marques é sobre a atual situação portuguesa na execução de fundos. O Primeiro-Ministro disse em Gaia que Portugal era hoje o 2.º melhor – Pedro Marques até disse que Portugal era o 1.º - país em matéria de execução, mas se olharmos a este Quadro da Comissão Europeia (Quadro2), datado de 31 de janeiro e enviado ao Parlamento Europeu a 11 de fevereiro último, Portugal é sim o 7.º atrás da Finlândia (com 52% de execução), da Irlanda (com 55% de execução), Luxemburgo (com 44% de execução), da Áustria (com 42% de execução), do Chipre (com 40% de execução), da Suécia (com 37% de execução). Portugal tem apenas 34% de execução tal como a Grécia e Espanha. O truque de António Costa foi comparar com os países da mesma dimensão, raciocínio que não fez face ao passado. E nesse passado, como atrás já expliquei, Portugal era líder absoluto na execução.

Outro aspeto relevante que importa denunciar é a não existência de Indicadores de Avaliação de Desempenho nos Boletins trimestrais do PT2020 tal como era exigido no Acordo de Parceria. Pedro Marques nunca os publicou e ocultou sempre essa informação ao Parlamento, mas também no site do PT2020. Recordo que esta avaliação é crucial para Portugal conseguir utilizar os 6% adicionais da Reserva de Eficiência previstos no Acordo de Parceria que só são entregues a partir de 2019 em função do sucesso desta “avaliação”. De outro modo arriscamo-nos a perder cerca de 6 mil milhões de euros no final deste quadro comunitário pois só teremos acesso a essa verba se os objetivos e metas contratados no Acordo de Parceria forem alcançados.

Para quem quiser perceber melhor de onde vem esta fraca execução poderá consultar em detalhe os Boletins de Avaliação e perceber que alguns dos Programas têm atualmente uma execução lamentável e a responsabilidade é inteiramente do Governo e em particular de Pedro Marques. A dois anos de terminar o PT2020, o próprio boletim, que poucos leem, confessa que apenas um quarto do programa foi utilizado por Portugal (ver página 6 desse boletim). Na página 22 do mesmo documento podemos constatar que o Programa Operacional para a Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR) tem uma execução de 22%, ou seja um dos programas mais importantes para as infraestruturas públicas é a principal vítima do congelamento do investimento de três anos de Pedro Marques. Têm ainda 78% de verbas por executar quando deveria ser aquele com maior execução. Recordo que 85% do investimento público feito em Portugal resulta de fundos comunitários, e mesmo assim o principal programa de financiamento europeu está praticamente a um quarto da sua execução.

O Programa Compete (competitividade/internacionalização) tem 68% por usar e executado apenas 32%;

O Programa Inclusão Social e Emprego executou apenas 28% e tem 72% por utilizar;

O Programa Capital Humano, que financia sobretudo formação profissional e que deveria ser competência do Orçamento de Estado é que tem uma execução de 50%;

A execução dos PO Regionais do continente têm a lamentável execução de apenas 19%, o pior é o Alentejo com 16%, depois Lisboa e Algarve com 18%, o Centro com 20% e o Norte com 21%;

Já o importante Fundo de Coesão tem uma ridícula execução de 18%, o FEDER 29% e o Fundo Social Europeu 34%. É esta a dura realidade da execução dos fundos europeus.

Saliento que o PT2020 deverá terminar a sua execução até 2020, ou seja, faltam menos de dois anos e 75% das verbas estão por utilizar.

A posição relativa de Portugal face aos restantes Estrados Membros, o 7.º, não é ainda pior porque na verdade a maioria dos países tem baixas execuções, mas poucos como Portugal dependem tanto dos fundos europeus já que 85% do nosso investimento público vem de Bruxelas ao contrário da esmagadora maioria dos outros Estados Membros.

O Primeiro-ministro e o cabeça de lista do PS às europeias têm tentado enganar os portugueses com a execução dos fundos europeus, mas, felizmente, a Comissão Europeia tem uma relação transparente com o Parlamento Europeu e periodicamente envia esta informação à Comissão dos Orçamentos onde o português José Manuel Fernandes ocupa lugar de destaque.