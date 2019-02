Venezuela: Portugal e UE do lado certo da história

Salvo episódios bastante particulares ou raros acidentes de percurso, a política externa portuguesa tem estado assente, fundamentalmente, em três eixos: compromisso total com a União Europeia e com as suas prioridades de política externa; uma relação especial e bastante próxima com os países da CPLP; e o Eixo Transatlântico, ou seja, a nossa relação com os Estados Unidos da América e em matéria de defesa a nossa participação na NATO. Além destes eixos, Portugal, como país de grande emigração, tem procurado manter uma relação próxima e direta com os Estados onde existem extensas comunidades portuguesas tais como por exemplo a Venezuela, a África do Sul ou o Canadá. Obviamente esse facto condiciona e impõe especiais cuidados nos alinhamentos que Portugal teve e tem no seio da comunidade internacional.

Por essa razão a presença da forte comunidade portuguesa na Venezuela terá limitado a liberdade de ação do Governo português na condenação ao regime de Nicolás Maduro. No entanto, se por um lado critiquei e critico a fraca ação do Governo português no apoio aos lusodescendentes que ainda estão na Venezuela, mas sobretudo no que diz respeito ao acolhimento aos que regressaram a Portugal, não posso deixar de concordar com a posição ontem assumida pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e já antes defendida pelo Presidente do PSD, Rui Rio.

O reconhecimento do Presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Juan Guaidó, como legítimo representante do povo da Venezuela, o Presidente “interino” em funções e único interlocutor com a comunidade internacional, foi uma decisão acertada e correta.

O que está aqui em causa não é a opção por uma política mais de direita ou mais de esquerda, mas sim uma questão de liberdade e de bom funcionamento da democracia. Estamos a falar de um dos países mais ricos do mundo onde as pessoas passam fome e não têm acesso os mais básicos cuidados de saúde. O populismo e socialismo revolucionário de Hugo Chávez foram apenas o início de tudo isto, mas nunca os Venezuelanos viveram em tanta pobreza como agora.

A fase que se segue é crucial.

É preciso proteger a liberdade e organizar eleições livres. Exige-se aos líderes mundiais rapidez na ação e nada de hesitações que só favorecem o regime (as hesitações de Borrel em Espanha foram um bálsamo para o regime). Mas mais importante do que punir ou castigar Maduro, importa garantir a paz e a democracia e por isso defendo que seja negociada uma saída para o sucessor de Chávez e um plano de apoio internacional, com forte participação das Nações Unidas, às pessoas e à economia da Venezuela. A UE deve também ter especial empenho no apoio aos europeus que ali escolheram viver, e seus descendentes, que queiram regressar aos seus países de origem sobretudo ao nível da habitação, emprego e educação/formação como já defendi com os meus colegas portugueses no Conselho da Europa. Afinal, são também refugiados políticos tal como os restantes que temos procurado apoiar.

Esta foi uma das raras vezes onde a União Europeia agiu bem e depressa, as três instituições e a uma só voz, mas onde se destacou o empenho do Parlamento Europeu, do seu Presidente António Tajani e de vários Eurodeputados portugueses e espanhóis. Perante a falta de credibilidade do Presidente dos Estados Unidos e do que já sabemos de outras potencias como a Rússia ou a própria China, a União Europeia tem hoje a oportunidade, mas também a responsabilidade, de assumir um papel decisivo no equilíbrio internacional e na defesa da democracia. Apesar de todos os seus detratores e opositores, os princípios e valores da democracia europeia são hoje o melhor exemplo a nível mundial e que maior credibilidade e respeito merecem da comunidade internacional. Por estas razões, a União Europeia deve fazer jus ao estatuto que tem, utilizá-lo na projeção de influência e da defesa dos valores e princípios que nos caracterizam.

A terminar deixo três notas:

1. Importa recordar que, tal como em Portugal e na quase generalidade das restantes democracias parlamentares, em caso de impedimento do Presidente da República quem assume as suas funções é a segunda figura do Estado, o Presidente do Parlamento. Se em Portugal algo de mau acontecesse ao Presidente da República seria Eduardo Ferro Rodrigues a assumir os poderes presidenciais. Portanto, tendo em conta que as eleições presidenciais na Venezuela não foram reconhecidas como transparentes, justas e livres, pelas diversas missões de observação e em particular pela da União Europeia, é normal que a UE não reconheça Nicolás Maduro como Presidente e que reconheça o Presidente do Parlamento, seja ele quem for, como Presidente em funções deste país.

2. Em segundo lugar, importa lembrar que Nicolás Maduro, depois de perder a maioria da Assembleia Nacional nas últimas eleições, decidiu criar uma nova Assembleia Constitucional, não eleita, num processo completamente digno de uma ditadura autoritária. Por outro lado, as instituições supostamente independentes da então democracia venezuelana e que garantiam o equilíbrio de poderes e o respeito pelo Estado de Direito, foram tomadas de assalto pelo Regime autoritário no poder e deixaram de cumprir a sua função. Recordo que juízes, militares, políticos e até a Procuradora Geral da República, foram presos ou viram-se obrigados a fugir do país quando tentavam cumprir as suas funções. Não podemos falar em respeito internacional pelas instituições de um país quando estas não funcionam livremente e de acordo com o Estado de Direito, não podemos ficar quietos perante estas instituições que, ao invés de servir a população e democracia, exercem o seu poder para proteger e defender um regime não democrático e que prejudica o seu próprio povo.

3. Em terceiro lugar, não se pode esperar que uma mudança de regime desta natureza seja complemente límpida, ingénua e isenta de críticas. As Nações Unidas, e em particular o seu Conselho de Segurança, tornam-se muitas vezes inúteis, como é o caso desta situação, pela utilização do veto de países como a Rússia ou a China que apoiam os prevaricadores. É perante esta realidade que a comunidade internacional não podia continuar a assistir sem nada fazer. Devemos isso ao povo da Venezuela e aos milhões de europeus, sobretudo portugueses, espanhóis, italianos e holandeses, que vivem naquele grande país do continente americano. Como escreveu Vicente Jorge Silva, “não há soluções quimicamente puras para ultrapassar becos sem saída”. É por isso completamente hipócrita e desprovido de senso defender Maduro apenas porque Trump ou Bolsonaro estão com Guaidó. Alguns dos maiores críticos do Presidente americano como Merkel ou Trudeau (Canadá) também apoiam o Presidente da Assembleia Nacional e, mais importante do que isso, Guaidó recebeu o apoio da Comunidade de Estados Americanos, os países vizinhos que melhor conhecem a situação e da União Europeia. Não será por acaso que ao lado de Nicolás Maduro, do PCP de Jerónimo e do BE de Catarina Martins e Louçã, estão Putin da Rússia, Erdogan da Turquia, Bermudez de Cuba. Tudo democracias robustas e políticos exemplares.