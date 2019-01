A política suja contra Mamadou Ba

Almoçava há dias com uma amiga de origem africana e, como tantas, neta da violação de uma mulher africana por um colono. Ela é tão portuguesa como eu, aqui nasceu, estudou e vive, é a sua terra, mas sente-se menos e sabe porquê: já lhe aconteceu um polícia levá-la para a esquadra por ter pedido um livro de reclamações numa pastelaria, e o mesmo aconteceu com a mãe porque, numa fila de trânsito em transgressão, o polícia só a multou a ela, que lhe disse que era estranho, andor para a esquadra. Até a banalidade magoa, quando a discriminação se baseia no tom de pele. Enquanto me contava estas histórias, e outras haverá que doem muito mais, e haverá tanta gente que sofre e não tem defesa, ia pensando em como se terá sentido o primeiro-ministro, ou os seus familiares, confrontados ao longo da vida com estes silenciosos muros de condescendência ou de agressividade que fazem o racismo. Que António Costa lidou sempre com isso de forma superiormente elegante, nem há qualquer dúvida. Que um dia explodiu e respondeu emocionalmente a uma sistemática agressão de carácter, também foi o que vimos.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)