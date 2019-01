O Homem enxovalhado e ninguém diz nada sobre o escândalo?

O Governo resolveu alterar uma tradução em boa hora pergaminhada, a da Declaração Universal dos Direitos do Homem, passando a chamar-lhe, vejam só a afronta, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Demorou setenta anos a ganhar-se coragem para esta insídia, mas agora chegou-se ao dia da censura, porque isto é censura, é ignomínia

Ninguém? Nem uma palavra? Há dias a coisa era tão importante, sangravam as almas, a família estava ameaçada, e se a família está ameaçada já não sobra nada, e agora olhos em alvo, mirar a superlua, como se não fosse nada connosco? Clamavam pelo rigor contra a língua conspurcada, pela pátria ameaçada, e agora é tudo a fingir que o que interessa é o Trump e o muro, o Macron e os sábados de manhã, a May e a fronteira virtual nas Irlandas, o Centeno e a reforma do euro, o Brasil, o fascismo, o vírus da gripe, o futebol do fim de semana e o mais que for? Então até aqui há dias havia prioridades, havia uma nação a defender, havia gente com vontade de levantar um tabefe contra a insolência, e agora é piar fininho?