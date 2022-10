A Constituição faz 44 anos - não a ponhas de quarentena

É um enorme desafio testar o nosso apego íntimo e coletivo aos valores constitucionais da liberdade, da igualdade e da não discriminação no momento que estamos a viver, este em que uma pandemia varreu o que sabíamos e obrigou quem decide a pensar do zero.

Neste momento, vivemos em estado de emergência, que será renovado, regime absolutamente excecional previsto na lei fundamental e sem precedente nos últimos 44 anos, regime que é um mal necessário, transitório e que, como democratas, queremos findo o mais rapidamente possível.

Enquanto cidadãos e cidadãs cabe-nos saber da história que queremos deixar do ano de 2020 em termos de apego à Constituição. Que vão dizer de nós no futuro?

Hoje, no aniversário da lei fundamental, talvez seja boa ideia refletirmos sobre a não discriminação, sobre todas, mas todas as pessoas que têm de ser protegidas.

A população prisional não está no topo das preocupações da comunidade. Sabemos que alguns detidos vão ser libertados, com critérios legais, para salvaguardar a sua própria saúde e a de terceiros. Entre a população prisional há idosos, doentes com patologias várias e estas pessoas são gente como nós, são filhos e filhas de alguém, pais e mães de alguém, têm as suas famílias e amigos.

A libertação de alguns presos fará soar as campainhas do populismo extremista e terão de ser os democratas a dizer alto e bom som que esta pandemia tem de ser travada protegendo todas as vidas, sem excluir ninguém, não havendo espaços impermeáveis aos direitos humanos. Que os democratas se unam na não discriminação, rejeitando o discurso dos que preferem temer a extrema-direita e o alarme social a salvar a vida de pessoas como nós.

É assim que se honra a Constituição, celebrando as decisões que poderão ser mais tarde usadas contra a democracia pela extrema-direita, mas não cedendo, porque quem é democrata sabe que está certo regularizar os imigrantes numa situação de pandemia. Quem é democrata sabe que em estado de exceção atuamos com base no princípio da boa fé, assegurando que todas e todos tenham acesso ao Estado social.

Não tenho dúvidas de que no futuro haverá quem tente fazer desta decência o terreno da pólvora para a divisão da comunidade.

Mas, nesse futuro, estarão os democratas a olhar para o fizemos. E agora temos mesmo de ser abril.

Não ponhas a Constituição de quarentena.