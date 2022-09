Já que falamos do Juiz Natural

Tem-se falado, e bem, da violação do princípio do Juiz natural. Soubemos que alegadamente três Juízes desembargadores do Tribunal da Relação da Lisboa viciaram o sorteio da distribuição de processos. Fala-se então na violação do princípio do juiz natural.

Não sei se a comunidade pós-revolução, que interiorizou fortemente a liberdade política, tem interiorizada a importância de princípios como aquele que impede que um processo a que o cidadão esteja sujeito seja escolhido pelo juiz, com o risco enorme, claro, de o querer julgar sem imparcialidade ou com vista a um qualquer proveito pessoal.

É disso que nos defende o princípio do juiz natural. É uma garantia constitucional concretizada processualmente. Nos termos do nº 9 do artigo 32.º da Constituição, “nenhuma causa pode ser subtraída ao tribunal cuja competência esteja fixada em lei anterior”, proibindo-se assim a designação arbitrária de um juiz ou de um tribunal para decidir um caso submetido a juízo, para assegurar uma decisão imparcial e isenta.

Os casos que vieram a público são por isso gravíssimos e devem ser investigados, sendo certo que como referiu Daniel Oliveira, “não há funções honestas, há pessoas honestas”.

O meu ponto é outro. O meu ponto prende-se com a violação do princípio do juiz natural que decorre da lei.

O Tribunal Central de Instrução de Lisboa (“TICÃO”) tem apenas dois Juízes a exercerem todas as competências previstas na lei da organização do sistema judiciário. Sem fazer qualquer consideração subjetiva sobre quem sejam esses juízes hoje ou amanhã, parece evidente que o poder político não pode continuar a permitir que processos de enorme complexidade, referentes a crimes económicos alarmantes, sejam consabidamente atribuídos a dois únicos nomes possíveis.

É que a garantia de imparcialidade e de objetividade é uma garantia objetiva, cautelar, pelo que não implica qualquer juízo negativo, como é evidente, sobre pessoas concretas. Os juízes ou juízas que ocupam ou que venham a ocupar o TICÃO podem ser visceralmente honestos, mas o princípio do juiz natural continuará sempre prejudicado por sabermos de antemão que os processos y e x serão atribuídos ao Juiz h ou ao Juiz z.

Isto para dizer que se a viciação de processos tem alegadamente uma intenção dolosa e a justiça tem de agir rapidamente e o poder político também, naquilo que for sua competência, a configuração objetiva do TICÃO é um problema objetivo de organização do sistema judiciário de acordo com a Constituição.

E aqui o poder político tem de agir