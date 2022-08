Se for só homofobia é ok.

Ninguém tolera que um político defenda que as mulheres são inferiores aos homens. Ninguém tolera que um político defenda que os crentes devem ser perseguidos. Ninguém tolera que um político defenda que os deficientes são anormais. Ninguém tolera que um político defenda que os negros são biologicamente inferiores aos brancos.

Qualquer uma destas apologias, feitas abertamente por um político, determina a sua demissão do cargo que estiver a exercer.

Do mesmo modo, afirmações que ofendam drasticamente a nossa memória coletiva, o nosso sentir democrático, obrigam os Partidos democráticos a traçarem linhas sanitárias com quem, no seu seio, as profere.

Foi por isso que Abel Matos Santos teve de se demitir da direção do CDS. As suas afirmações pró-fascistas, pró-Pide e antissemitas não deixaram espaço a outra alternativa.

O líder do CDS ainda ensaiou uma tentativa absurda de culpar o jornalismo de perseguição do Partido, mas lá percebeu que ninguém era culpado de Abel Matos Santos ser o que é. De resto, há muito que todas e todos no CDS sabiam da adesão de Abel a Salazar e do seu reacionarismo.

Acontece que na espuma desta história infeliz, perpassa o duplo padrão moral que justifica o primeiro parágrafo do texto. Não temos dúvidas de que Abel seria igualmente afastado de tivesse afirmado que os negros são biologicamente inferiores aos brancos. Mas Abel Matos Santos há anos e anos que milita na mais primária e perigosa homofobia e isso não foi tido nem achado para efeitos de cordão sanitário. Porque há uma tolerância, sim ainda há, há uma tolerância asquerosa para com um fenómeno tão grotesco e tão anticientífico como o racismo.

Abel Matos Santos vem militando no CDS, vem integrando órgãos do CDS e fez da população LGBTI alvo, vitimizou-as, considerando-as doentes, gente que deve ser objeto de terapia. Isto é defendido por um psicólogo que trabalha, justamente, com esta população e nada disto é posto no mesmo plano dos outros horrores que Abel defende. Estamos a falar de uma população que carrega às costas a perseguição nazi, a perseguição penal, a perseguição médica e nada disto fez sentir nas cabecinhas do Caldas a necessidade de traçar ao cordão sanitário que agora surge por causa de Salazar, da Pide e de Aristides Sousa Mendes.

Ainda é assim. Há coisas que não podem mesmo ser. E bem.

Se for só homofobia é ok.