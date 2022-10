Brasil exemplar

Para sabermos o que é o justicialismo político. Para sabermos, de uma vez por todas, que um golpe parlamentar esteve desde o início deitado na cama de uma justiça corrupta, a qual, num processo com a dimensão da Lava Jato, devia ter sido Estado de direito.

Para sabermos que o Juiz que dizia ter sido desculpável a violação das conversas telefónicas entre Dilma e Lula perante a gravidade da coisa tem agora por inadmissível que se descubra nas suas próprias comunicações que mandava na acusação, que desde o início nada quis com a verdade material, antes tudo fez para prejudicar Lula nas eleições. Um criminoso, portanto.

Para sabermos que foi por isso mesmo que a entrevista de Lula à Folha de São Paulo só foi autorizada depois das eleições, não fosse Haddad sair beneficiado.

Para sabermos que o Juiz justiceiro que jurou não querer nada com a política acabou Ministro da Justiça precisamente porque esteve sempre a fazer política. Suja.

Para sabermos que o processo movido contra Lua é um processo político, assente em delações premiadas, provas de nada, um processo movido por golpistas (com Moro como criado) contra o que Lula fez de bem, mas que não convém aos saudosistas da ditadura militar, à elite raivosa com a ascensão social da empregada doméstica com direitos ou do negro a entrar pela porta da Universidade.

Para sabermos, enfim, o que é um Estado falhado, porque não há Estado se não há como nos defendermos da Justiça.

Resta a luta. A luta das democratas e dos democratas que tem sido incansável. Gente que não sofre de anti-petismo primário, gente de vários Partidos ou mesmo de nenhum Partido, que sabe do Brasil de todas e de todos, sem exclusões, democrata, com efetiva separação de poderes.

Gente que sabe de um Brasil que se quer exemplar, mas por boas razões.