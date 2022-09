Tenho (alguns) problemas com o PAN

Já muito foi dito sobre propostas do PAN anticientíficas, por exemplo, ou sobre o facto de não estarmos perante um Partido propriamente ecologista, mas um Partido animalista. Acompanho as observações, mas, aqui, queria dar conta do que observei de perto nesta legislatura e que me preocupa.

É recorrente nos discursos do Deputado André Silva denunciar de forma populista a captura do “sistema” (do qual se retira) pelas “ideologias”, o que sabemos ser uma arma comum de quem quer ser o sistema à custa do descontentamento sobre o mesmo. O ataque às ideologias é um ataque à democracia. Populistas internacionais já nos ensinaram que está na cartilha dos detratores de quem acredita na virtude da escolha entre esquerda e direita transformar a ideologia em palavrão. De resto, André Silva, aqui, aproxima-se de Assunção Cristas, que usa todas as intervenções parlamentares para acusar o Primeiro-Ministro de fazer escolhas ideológicas, como se isso fosse estranho. Para mais, não será a rejeição arrepiada de qualquer tipo de ideologia uma ideologia (perigosa) em si mesma?

Quando o PAN fala do “esgotar de um processo civilizacional”, assim, que tanto dá para pôr em causa o antropocentrismo, quanto para afirmar que o sistema está capturado por interesses económicos, não me inquieto muito, porque já vivi o suficiente para ler frases ocas. O meu problema com o PAN é grande, é mesmo grande, quando vejo o Deputado André Silva, mais do que uma vez subir à tribuna da casa da democracia dizer “foi o Regime que falhou” ou dizer que os “políticos” (ele, não é?) tomam decisões no Parlamento “nas costas” dos cidadãos.

As eleições europeias foram agora mesmo, temos a sorte de ter um Regime democrático consolidado, um Estado de direito que os democratas e os homens e mulheres avessos a populismos se dedicam a proteger, aperfeiçoar e a defender dos extremismos que infelizmente os nossos vizinhos europeus conhecem. O meu problema com o PAN é vê-lo vezes de mais na sua posição (a)ideológica a falar como se de fora do Parlamento contra o próprio Parlamento e o Regime que, imagine-se, já declarou falhado.

O meu problema com o PAN está em ver um Partido nem esquerda nem direita, mas tão direitíssimo sempre que toca no Direito penal, aumentando penas furiosamente, imaginando o fim da criminalidade com o encarceramento ou, na sua paixão pelos animais, apresentando, por exemplo, um projeto de lei segundo o qual a pena prevista para a morte dolosa de um animal de companhia seria superior à pena prevista para o homicídio privilegiado. Aí sim o Regime falharia. Falharia no dia em que matar um animal fosse mais grave do que do que matar uma pessoa.

Tenho alguns problemas com o PAN.