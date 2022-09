A Europa que não quero

A taxa de abstenção nas eleições europeias é muito alta, já o sabemos. O fenómeno não é exclusivamente português. Se há várias causas apontadas para o desinteresse dos cidadãos relativamente às eleições europeias, uma delas é a ausência de um sentimento enraizado de pertença a uma ideia utópica de Europa feita União Europeia da qual somos, efetivamente, cidadãos e cidadãs.

Não conhecemos os processos de decisão de Bruxelas, das decisões conhecemos os efeitos, sentimo-nos, muitas vezes, destinatários passivos de uma máquina burocrática dominada por quem mais pode e pronta a penalizar quem não pertence ao diretório.

Sabemos, no entanto, que estaríamos muito pior sem a UE, sabemos que a escolha de nos abrirmos à Europa foi o caminho certo de quem ambicionava mais para um país traumatizado com 48 anos de ditadura e isolamento internacional.

Sabemos que hoje o Parlamento europeu tem mais poderes do que já teve, é ali que se joga, desde logo, a eleição do Presidente da Comissão, é na casa da democracia europeia que encontramos o maior ponto de contacto com os parlamentos nacionais. É por isso que temos mesmo de votar. Temos de decidir que Parlamento europeu queremos, especialmente num momento em que a extrema-direita e o populismo são uma realidade em Governos de vários Estados-membros.

Quero que o valor fundador da UE – a democracia - prevaleça estrondosamente. E estou a pensar numa democracia material, social, o que me leva a votar PS, porque quero diminuir a força das correntes antidemocráticas, mas também a força das correntes conservadoras, de direita. Não quero dar força a quem tem às costas a defesa das políticas de austeridade na EU e em Portugal (como noutros países). Não esqueço Durão Barroso, nem PSD e CDS.

O PS é o único Partido com provas dadas no que toca à virgem da política de austeridade (sem que os Tratados tivessem sido alterados) e a uma nova forma de relacionamento com as instituições europeias.

Não quero a Europa da direita, nem quero a Europa da esquerda que não quer a Europa.