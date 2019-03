Violação, coação sexual e mais proteção para as vítimas dos crimes de ameaça, coação e perseguição – o projeto de lei do PS

Na anterior legislatura foi possível desenvolver trabalho legislativo de atualização do Código Penal em função das disposições Convenção de Istambul, nomeadamente com a aprovação da Lei n.º 83/2015, de 05 de agosto, que veio autonomizar o crime de mutilação genital feminina, criar os crimes de perseguição e casamento forçado e adaptar os crimes de violação, coação sexual e importunação sexual.

O Relatório de Avaliação promovido pelo GREVIO (Grupo de Peritos sobre a Ação contra a Violência contra as Mulheres e Violência Doméstica), divulgado no passado dia 21 de janeiro de 2019, com incidência na aplicação da Convenção de Istambul em Portugal, aponta insuficiências e recomendações a ponderar em termos de iniciativa política e legislativa pelos diferentes poderes públicos, nomeadamente no que concerne ao enquadramento penal dos crimes de violação e coação sexual e a configuração do consentimento da vítima na definição dos tipos penais, bem como nas respetivas causas de agravamento de penas.

Se é evidente que atualmente o Código Penal não exige o emprego de violência para que se preencha os tipos de crimes de violação ou coação sexual, a verdade é que foi feito um reparo pelo GREVIO segundo o qual a alteração legislativa operada em 2015 não se terá revelado suficiente para cortar definitivamente com a prática de longa data dos tribunais portugueses de exigirem prova da resistência da vítima para a condenação do perpetrador do crime, pelo que faz sentido que a nossa legislação possa ser ajustada no sentido dos crimes sexuais se basearem na falta de consentimento da vítima.

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista (GPPS) apresentou uma iniciativa legislativa, tendo em vista o reforço da proteção das vítimas, num quadro de prevenção especial e prevenção geral.

A proposta altera a redação atual dos crimes de coação sexual e de violação, centrando-os, de modo inequívoco, na falta de consentimento, enfatizando que a sua prática com recurso a violência ou ameaça grave opera como agravante do tipo legal.

Com a expressão “sem consentimento” o GPPS pretende evidenciar a centralidade da ausência de consentimento nos crimes de violência sexual. Torna-se inequívoco que o tipo fundamental destas infrações consiste no constrangimento através de qualquer meio, sendo o emprego de violência ou ameaça grave uma qualificativa do ilícito (ou tipo qualificado), que merece uma punição mais pesada.

No que diz respeito ao agravamento das penas no quadro dos crimes contra a liberdade sexual, são acrescentadas como causas as situações em que a vítima for cônjuge ou ex-cônjuge ou pessoa de outro ou do mesmo sexo com quem o agente mantenha, ou tenha mantido, uma relação de namoro ou uma relação análoga às dos cônjuges, ainda que sem coabitação, ou em que a vítima seja pessoa particularmente vulnerável, em razão de idade, deficiência ou doença.

Propõe-se ainda o alargamento especial do âmbito de aplicação da medida de coação de proibição de contacto aos crimes de ameaça, coação e perseguição (stalking), sem que, para tal, seja necessário proceder ao agravamento da moldura penal destes crimes, com a correspondente alteração ao Código de Processo Penal.

É um projeto necessário, alinhado com os valores da nossa matriz constitucional e os princípios da proporcionalidade e da adequação.

É um projeto fiel à matriz do Partido Socialista. Não somos um Partido securitário. Sabemos que o teste da adesão ao Estado de direito é decisivo quando nos confrontamos com crimes que nos repugnam coletivamente, como os crimes contra a liberdade sexual ou a violência doméstica.