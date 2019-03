O corpo roubado: Jean Wyllys e nós

Já se escreveu muito sobre o ex-deputado brasileiro Jean Wyllys. Jean esteve cá, deu entrevistas, foi recebido na casa da democracia por quem percebe da importância dela, falou para uma multidão e deixou rasto.

É sobre o rasto de Jean que quero escrever. Conhecia, claro, a figura pública, li o seu livro mais conhecido, aderi ao Deputado que foi caluniado até ser impossível viver.

Já admirava Jean Wyllys, portanto.

Acontece que o conheci. De perto. Falei com ele. Demorei-me a ouvi-lo eloquente a desarmar a extrema-direita hegemónica brasileira e o pesadelo do fenómeno altamente financiado das fake news.

O que me desarma, e é esse o rasto, é a possibilidade de tirarem tudo a um democrata, o pavor de lhe roubarem a possibilidade de sair de casa sem a hipótese real de morrer, a monstruosidade de saber que milhões de pessoas acreditam em alegações pavorosas de pedofilia e quejandos, a dor de ver na execução da amiga e companheira política Marielle Franco o seu destino provável e, ainda assim, ver isto: o pulsar da democracia e da liberdade dentro de alguém ser tão forte que mesmo um corpo roubado ao espaço que lhe era habitual brilha forte insistindo no lado certo da história.

Desarmados, eu certamente desarmada, podemos olhar para o que pode acontecer a qualquer democracia no corpo roubado de um homem: aqui, Jean, o gay que se recusa a baixar a voz na defesa de uma agenda de esquerda que combine a tradicional defesa dos trabalhadores com a luta pelos direitos das mulheres e da população LGBTI.

Não sei o que seria de mim sem liberdade, sem segurança para ser live, sem direito a que o meu corpo preencha a rua que eu escolha, sem possibilidade de combater calúnias tão violentas que a minha vida e a vida da minha família passem a alvos.

Não sei se teria a força de Jean, mas sei que quando lhe disse adeus, quarta-feira à noite, tive a certeza, de uma forma intensa, de que todos os dias temos de ser vigilantes da democracia e dos direitos fundamentais, nunca compactuarei com quem não percebe o que significa a ascensão do fascismo e nunca pedirei desculpas por ser democrata em todas, mas todas as suas dimensões.

Ninguém larga a mão de ninguém, Jean Wyllys: o mesmo é dizer que não baixamos os braços até que todos os corpos sejam libertados.

Isto é (mesmo) connosco.