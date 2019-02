11 clarificações sobre violência de género

1. O quadro constitucional, convencional e legal atual (bastaria o constitucional) proíbe considerandos judiciais atentatórios do Estado laico e da igualdade de género.

2. Afirmar que em 2019 é preciso mudar a lei para que seja inadmissível citar a bíblia ou as normas penais misóginas do século XIX é falso e irresponsável.

3. Não se revogam juízes e juízas sexistas ou misóginos. Felizmente, a sociedade está mais atenta e exige responsabilização de quem fala em nome do Estado.

4. A aposta – que está em curso – na formação de todos os intervenientes na rede de apoio à vítima e, portanto, também dos magistrados, é absolutamente fundamental. Não se pode intervir em qualquer fase de um processo de violência doméstica sem formação nessa matéria, sem consciência profunda do que é a igualdade de género.

5. A formação, também nesta matéria, em todos os graus de ensino, nos termos em que a mesma foi lançada em 2017, é adubo para adultos e adultas que se relacionam em liberdade e igualdade. Desvalorizar a importância da mudança de mentalidades é um péssimo contributo para o drama da violência de género.

6. A lei que temos é boa e o seu conhecimento tem de ser efetivo. Pode ser melhorada, mas não é na lei que encontramos as causas profundas da morte de mulheres, este ano em números insuportáveis.

7. Apresentar projetos de lei apostados no aumento de penas sem qualquer evidência – antes pelo contrário – de que daí resulta uma diminuição dos crimes em causa não é digno do património da esquerda. Pode ser popular, mas talvez baste olhar para as penas – em alguns Estados perpétuas - nos EUA e verificar a persistência dos crimes para ter alguma seriedade no discurso político.

8. Também não vale a pena insistir em projetos de lei destinados ao chumbo por inconstitucionalidade, como o que previa a criação de tribunais especiais para o julgamento do crime de violência doméstica.

9. Vale a pena mudar a lei – sempre – onde ela pode ser aperfeiçoada, como no que respeita ao consentimento em matéria de violação ou à possibilidade de aplicação de medidas de coação no crime de perseguição ou na melhor comunicação entre tribunais de família e tribunais criminais quando está em causa a regulação do poder paternal.

10. Vale a pena pensar seriamente na regulação dos limites da comunicação social no que toca à divulgação de imagens de vítimas adultas e crianças, bem como ao modo concreto como cada crime é cometido. O efeito “imitação” é conhecido, bem como o uso da própria informação, por parte de agressores, para ameaçar as vítimas.

11. O combate à violência de género tem de ser uma prioridade política de todos os Governos.