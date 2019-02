É a masculinidade tóxica enraizada no nosso caldo cultural que mata mulheres em números todos os anos insuportáveis, este ano a deixar-nos sem voz, em desespero e culpa coletiva.

Há várias masculinidades, mas continua a persistir a tal masculinidade tóxica, porque a sociedade ainda empodera – porque não desarma – os homens que na rua, no local de trabalho e em casa olham a mulher como o sexo neutro.

A mulher é o que os homens definiram ao longo da história: o seu papel, em casa, na rua ou mesmo numa estrutura organizativa não é um lugar de reclamação própria, mas um reflexo. Um reflexo, porque para a masculinidade tóxica as mulheres são – ainda que inconscientemente – propriedade, obedientes, recetoras menores de opiniões maiores, objetos sexuais, gente que se trata mal porque “homem é homem, é da natureza”. A masculinidade tóxica implica uma orgulhosa recusa de lidar com emoções, essa coisa de mulheres.

A masculinidade tóxica é apegada ao preconceito, é homofóbica, é misógina, odeia mulheres na proporção em que admira homens quanto a um mesmo comportamento. Isso é visível no duplo padrão em que ainda vivemos em matéria de liberdade sexual: por todo o lado as “putas” e os “garanhões”, essa dualidade.

A masculinidade tóxica bebe da moral religiosa bafienta muita da sua base para rebaixar as mulheres a destinatárias de uma moralidade própria. De resto, faz parte do caldo recusar direitos de maternidade a casais de lésbicas, por exemplo, que isto de ter filhos sem tutela masculina é a loucura.

É neste país que vivemos, onde nos corpos e na expressão da nossa inteligência somos alvos de sexismo e de misoginia. Não há nenhuma mulher que não saiba o que isto é. Umas saberão de graus maiores e outras de menores, mas todas sabemos o que é ser menos, não apenas nas relações interpessoais, mas em estruturas organizativas e na sociedade em geral.

Os juízes e as juízas não nascem em Marte, bebem deste caldo cultural, e se a advertência ao Juiz Neto Moura soube a pouco – obviamente não devia ser juiz -, a verdade é que nos mexemos, ouvimos de nós a condescendência tóxica habitual enquanto exigíamos uma tomada de posição do CSMJ, mas pela primeira vez todas e todos os juízes prontos a pôr de lado a laicidade do estado e a igualdade de género estão advertidos.

Talvez a masculinidade tóxica que afirma a igualdade em abstrato, mas dá cabo de nós quando combatemos as causas profundas deste caldo cultural, pense duas vezes daqui para a frente antes de enxovalhar quem recusa livrinhos escolares diferenciados por sexo ou quem reclama pela liberdade das crianças na escolha dos seus brinquedos.

Talvez, perante nove mulheres mortas neste início do ano, as pessoas que dizem “feminismo, mas”, as pessoas que dizem “ah, mas há homens que também são vítimas”, percebam que não há um fenómeno social de homicídio conjugal de homens em contexto de violência doméstica. Há homens vítimas de violência doméstica, e ela tem de ser combatida, mas a expressão monstruosa da violência dos homens exercida sobre as mulheres não tem simetria possível – daí ser fenómeno -, e não há correspondente masculino para a palavra “femicídio”.

Não há um caldo cultural que leve as mulheres a estruturarem o que é um homem, pronto.

Temos uma boa lei.

Está a ser feito um investimento crescente na Rede nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica, bem como nos protocolos de proximidade e na formação específica dos vários intervenientes.

Fundamental é a aposta, desde 2017, na estratégia nacional de educação para a cidadania.

Porque o objetivo é mesmo zero mortes, zero casas de abrigo (por desnecessidade): isto implica uma aposta feroz na mudança de mentalidades. Acabar com a masculinidade tóxica com a ajuda de homens e mulheres que querem, mesmo, sem adversativas, para bem de todos, o fim desta insuportável subjugação das mulheres.