Três causas da esquerda e uma da saúde

Receber os professores com uma proposta inalterada, é gozar com eles; o racismo contra os ciganos é, de facto, um problema, e a Universidade de Coimbra convoca uma missa – as três causas de esquerda. A da saúde tem a ver com a dieta

Uma das mais comuns características da nossa sociedade é a recusa em dar razão a quem está num espectro político diferente. É curioso ver como António Costa e o PS se referiam aos enfermeiros e professores quando estavam na Oposição e cotejar com o que agora fazem e dizem; o mesmo, mais ou menos, se passa com PSD e CDS; o Bloco e o PCP, fingindo ambos estarem sempre do mesmo lado, também mudam substancialmente. Se analisarmos as coisas com frieza veremos que, talvez a única pessoa a nunca ter mudado no meio de tudo isto, foi… Mário Nogueira, o líder da Fenprof.