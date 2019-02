OCDE e corrupção: isto parece tudo muito mal

Siza Vieira não estava, sequer, a tentar demonstrar que a corrupção, entre nós, não tem importância, apenas receia que a verdade se torne um sinal negativo, insinuando que é melhor não se falar nisso

O velho e rançoso Salazar que, por infelicidade nossa e incúria dos políticos anteriores, tivemos de suportar à frente do país décadas a fio no séc. XX, não dizia apenas enormidades. Também disse coisas certas – do mesmo modo que, dizia-se, os relógios parados têm razão duas vezes por dia. Entre essas coisas certas, destaco uma: em política, o que parece é.