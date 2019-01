Recordações sobre o Estado laico

O que está errado nos ‘ateístas’ não é a sua fé na não existência de Deus, que é legítima. É pensar, como as Igrejas no passado pensaram, que os Estados têm de ter a mesma convicção que eles

A visita do Presidente da República à Cidade do Panamá, para assistir às Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ) organizadas pela Igreja Católica, causou alguma celeuma. É certo que Marcelo manifestamente se entusiasmou excessivamente com o anúncio pelo Papa (que aliás já sabia ele, como todos nós) de que em 2022 as JMJ seriam em Lisboa. Mas, daí a achar que o Presidente de um país laico não deve ou não pode estar presente num evento católico, é não compreender o que é um país laico.