O dilema do voto económico, outra vez

É relativamente fácil antecipar que o Governo irá usar na campanha as bandeiras do défice, da subida do rating e de outras conquistas, mas os portugueses querem é saber das coisas concretas. Os eleitores são ingratos e na hora do voto e pensam com a carteira

Nos estudos que se fizeram depois das eleições de 2015 ficou claro o peso do chamado voto económico. O comportamento dos eleitores tinha sido muito influenciado pela perceção económica. Os que sentiram que as coisas estavam melhor apostaram na coligação liderada por Passos Coelho mas os que não tiveram essa perceção não foram a correr votar no PS. António Costa percebeu cedo, ainda durante a campanha, que ia perder as eleições. Depois da quase bancarrota de Sócrates e dos anos de brasa da troika, a credibilidade dos socialistas estava seriamente afetada e tinha de ser recuperada. O trabalho de Costa vem somando algumas vitórias mas há um país que se está a perder no caminho. Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

