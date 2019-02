O bónus eleitoral que chega com as greves

Na semana em que a Comissão Europeia confirmou o arrefecimento da economia, António Costa voltou a sublinhar a importância das “contas certas”. O PM fala agora de “impossíveis” numa clara resposta aos enfermeiros que decidiram partir para a guerra. Costa aceitou o desafio, decretou a requisição civil cheio de certezas na vitória. As contas fazem-se nas eleições

Por mais justas que nos pareçam as exigências dos enfermeiros, julgo que foram ultrapassados todos os limites. Escrevi-o quando os grevistas impuseram os primeiros piquetes nos principais hospitais e só me resta repeti-lo quando o país é confrontado com este novo e perigoso esticar de corda. A ameaça de faltar ao trabalho é de facto uma atitude intolerável como classificou e bem o Presidente da República.