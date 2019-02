A exceção da direita portuguesa está para durar?

Dois artigos muito recentes (e muito diferentes) olharam com profundidade para a questão da ausência do populismo e de uma direita radical em Portugal. O primeiro, de Marina Costa Lobo, foi publicado na revista do Expresso e olhava para explicação da ausência de populismo com base em inquéritos pós-eleitorais e na arquitetura do sistema político. O artigo defende que o nosso sistema partidário e a abstenção têm absorvido os choques de um eleitorado que existe em teoria, mas que vai sendo compensado pelo afastamento das urnas ou pelos partidos mais à esquerda, que partilham uma ideologia antiglobalização, antielites e iliberal. Os inquéritos e os resultados vão sustentando a tese de Marina Costa Lobo, com a qual concordo quase em absoluto. O nosso sistema partidário não se mantém o mesmo por nenhuma peculiaridade geográfica mas porque os partidos se têm movido ligeiramente, fazendo com que o sistema não quebre – como uma estrutura de engenharia civil não se desmorona por ter alguma flexibilidade e capacidade de absorção de choques.

